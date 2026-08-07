Estuvo casado con una modelo famosa, se separó por supuestas infidelidades y ahora sale con una mujer 25 años menor Una inesperada versión sobre la actualidad sentimental del empresario volvió a sacudir al mundo del espectáculo y ya genera todo tipo de repercusiones. Agregar C5N en









Un empresario se habría juntado con una influencer recientemente conocida.

La vida sentimental de Roberto García Moritán volvió a instalarse en el centro de la agenda del espectáculo. A casi dos años de su separación de Carolina "Pampita" Ardohain, en una ruptura que estuvo rodeada por rumores de infidelidades, el empresario y exfuncionario fue vinculado ahora con Emily Ceco, la ex participante de Love is Blind Argentina.

La primicia fue dada por la periodista Pilar Smith, quien sostuvo al aire: "Roberto García Moritán está saliendo con Emily Ceco. La recordarán de Love is Blind". Según detalló, ambos se conocieron mientras participaban de un programa en Radio 2 de APTRA, donde la influencer trabaja actualmente. A partir de ese encuentro comenzaron a seguirse en Instagram, intercambiaron mensajes privados y, posteriormente, el empresario le pidió su número de teléfono.

Durante el programa de LAM también exhibieron imágenes de ambos caminando juntos por el barrio porteño de Palermo. De acuerdo con el relato de las panelistas, "iban caminando rumbo a la casa de él", un dato que alimentó las versiones sobre el vínculo. Además, remarcaron que "se conocieron hace tres o cuatro semanas. Es algo incipiente", dejando en claro que se trataría de una relación en sus primeras etapas y que, por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el romance.

La noticia genera repercusión porque Moritán estuvo casado con Pampita, una de las modelos más reconocidas de Argentina, con quien tuvo a su hija Ana. La pareja puso fin a su matrimonio en 2024, en medio de fuertes versiones de infidelidad, un escenario que ambos abordaron de manera diferente en distintas entrevistas posteriores. Mientras el empresario sostuvo que ese no fue el motivo central de la ruptura, la modelo dejó entrever en varias oportunidades que la confianza se había quebrado definitivamente.

Roberto García Moritán y Emily Ceco. Quién es Emily Ceco Emily Ceco alcanzó notoriedad nacional tras participar en la edición argentina de Love is Blind, el reality de citas donde las parejas se conocen sin verse previamente. Sin embargo, su nombre trascendió aún más cuando denunció haber sido víctima de violencia de género por parte de quien había sido su pareja surgida del programa, una situación que expuso públicamente y que recibió un amplio respaldo social y mediático.