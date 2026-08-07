Tras la feroz represión en el Congreso, piden que Alejandra Monteoliva brinde explicaciones en Diputados

El legislador Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución donde exige que la ministra de Seguridad "debe dar la cara" por el accionar de las fuerzas en la calle, mientras en el Senado se debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El diputado nacional por el Partido Socialista Esteban Paulón presentó este viernes un proyecto de resolución donde pide que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva asista a la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el fuerte operativo de Gendarmería desplegado en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada.

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"Monteoliva tiene que dar la cara. La represión de fuerzas de seguridad nacionales durante la sesión de inviolabilidad de propiedad privada no tiene ninguna justificación. La Ministra debe concurrir a Diputados a dar la cara. Hágase cargo de la violencia!", publicó el legislador en su cuenta de X donde compartió el documento presentado ante la cámara.

En el proyecto de resolución, se detalla que la ministra de Seguridad tiene que dar explicaciones en base a los siguientes puntos:

La ministra de Seguridad defendió este viernes el accionar de las fuerzas de seguridad. Mediante un posteo en X advirtió que aquellos que "destruyeron bienes públicos e intentaron impedir el funcionamiento del Congreso deberán responder ante la Justicia" y reveló: " presentamos la denuncia penal para identificar a todos los responsables, incluidos quienes promovieron, organizaron e instigaron estos hechos".

MONTEOLIVA TIENE QUE DAR LA CARA La represión de fuerzas de seguridad nacionales durante la sesión de “inviolabilidad de propiedad privada” no tiene ninguna justificación. La Ministra @AleMonteoliva debe concurrir a @DiputadosAR a dar la cara. Hágase cargo de la violencia! pic.twitter.com/KGhwuqlcXj

"En la Argentina se puede manifestar en paz. Lo que no vamos a permitir es que la violencia sea utilizada para condicionar el funcionamiento de las instituciones y alterar el orden democrático. La democracia se defiende haciendo cumplir la ley y el orden. El que las hace, las paga", completó la ministra.

La violencia no es protesta. Es delito. Quienes atacaron a las Fuerzas Federales, destruyeron bienes públicos e intentaron impedir el funcionamiento del Congreso deberán responder ante la Justicia. Ya presentamos la denuncia penal para identificar a todos los responsables,…

Una fotógrafa fue herida durante la represión en el Congreso: sufrió una fractura de cráneo por un palazo

Una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo este jueves tras recibir un palazo de la policía en la intersección de Avenida de Mayo y Lima, cerca del Congreso. La trabajadora de prensa estaba cubriendo la represión desplegada por las fuerzas de seguridad durante las protestas contra el proyecto de Ley de Propiedad Privada que debate el Senado.

La fotógrafa herida en la marcha tiene fractura de cráneo



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El periodista Ariel Zak alertó en vivo a través de la pantalla de C5N sobre el ataque contra la fotorreportera en plena vía pública. Al momento del impacto, el cronista informó: "En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa".

Tras la agresión, la víctima recibió asistencia médica de primera mano por parte de la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo. Poco después, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó a la zona y fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich para su evaluación, donde se constató que sufrió una fractura de cráneo producto del palazo policial, según informó el periodista Diego Gabrielle.