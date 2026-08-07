Tras la feroz represión en el Congreso, piden que Alejandra Monteoliva brinde explicaciones en Diputados

El diputado nacional por el Partido Socialista Esteban Paulón presentó este viernes un proyecto de resolución donde pide que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva asista a la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el fuerte operativo de Gendarmería desplegado en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada.
"Monteoliva tiene que dar la cara. La represión de fuerzas de seguridad nacionales durante la sesión de inviolabilidad de propiedad privada no tiene ninguna justificación. La Ministra debe concurrir a Diputados a dar la cara. Hágase cargo de la violencia!", publicó el legislador en su cuenta de X donde compartió el documento presentado ante la cámara.
En el proyecto de resolución, se detalla que la ministra de Seguridad tiene que dar explicaciones en base a los siguientes puntos:
- El operativo policial puesto en marcha por el Ministerio a su cargo en ocasión de las manifestaciones organizadas ante el tratamiento de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado de la Nación el 6 de agosto de 2026.
- Si existe investigación acerca de la represión injustificada desatada por más de dos horas hacia las y los manifestantes, quienes hasta ese momento se encontraban en total tranquilidad y sin generar disturbios.
- Si se ha procedido a la identificación de las o los agentes de las fuerzas de seguridad que efectuaron disparos directos hacia trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes en inmediaciones al Congreso.
- Cuál fue el motivo por el cual la represión con camiones hidrantes se extendió a más de 500 mts del palacio legislativo mientras se producía la desconcentración de la manifestación en total calma y sin incidentes hasta la intervención de las fuerzas de seguridad a su cargo.
La palabra de Monteoliva: "la violencia no es protesta. Es delito"
La ministra de Seguridad defendió este viernes el accionar de las fuerzas de seguridad. Mediante un posteo en X advirtió que aquellos que "destruyeron bienes públicos e intentaron impedir el funcionamiento del Congreso deberán responder ante la Justicia" y reveló: "presentamos la denuncia penal para identificar a todos los responsables, incluidos quienes promovieron, organizaron e instigaron estos hechos".
"En la Argentina se puede manifestar en paz. Lo que no vamos a permitir es que la violencia sea utilizada para condicionar el funcionamiento de las instituciones y alterar el orden democrático. La democracia se defiende haciendo cumplir la ley y el orden. El que las hace, las paga", completó la ministra.
Una fotógrafa fue herida durante la represión en el Congreso: sufrió una fractura de cráneo por un palazo
Una fotógrafa sufrió una fractura de cráneo este jueves tras recibir un palazo de la policía en la intersección de Avenida de Mayo y Lima, cerca del Congreso. La trabajadora de prensa estaba cubriendo la represión desplegada por las fuerzas de seguridad durante las protestas contra el proyecto de Ley de Propiedad Privada que debate el Senado.
El periodista Ariel Zak alertó en vivo a través de la pantalla de C5N sobre el ataque contra la fotorreportera en plena vía pública. Al momento del impacto, el cronista informó: "En Avenida de Mayo y Lima, una fotógrafa herida en la cabeza, sangrando. Hirieron en la cabeza a una fotógrafa".
Tras la agresión, la víctima recibió asistencia médica de primera mano por parte de la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo. Poco después, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó a la zona y fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich para su evaluación, donde se constató que sufrió una fractura de cráneo producto del palazo policial, según informó el periodista Diego Gabrielle.