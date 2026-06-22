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22 de junio de 2026 Inicio

Video: así fue el golazo agónico de Lionel Messi para el 2-0 de Argentina ante Austria

Después de una buena recuperación cerca del área del Dibu, el 10 fabricó la jugada solo. Tras una serie de rebotes en los que participaron Álvarez y Paredes, el Capitán no perdonó y se quedó con su quinto gol en el Mundial.

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Messi convirtió el 2 gol para Argentina

Messi convirtió el 2 gol para Argentina

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Video: así fue el golazo agónico de Lionel Messi para el 2-0 de Argentina ante Austria

Lionel Messi convirtió un verdadero golazo para el 2-0 de Argentina vs Austria por el Grupo J. De esta manera, el Capitán engrosa su cuenta personal y también abrochó la clasificación a los 16avos de final.

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Después de un segundo tiempo parejo y picante, sobre el final de los 45', una corrida individual de Messi abrió la cancha para un verdadero golazo. La pelota llegó desde la zona trasera, cerca del área del Dibu Martínez, y Lionel no hizo notar sus 40 años en absoluto.

De la jugada participaron Julián Álvarez y Leandro Paredes, pero tras varios rebotes errados, el 5 de Boca vio a la Pulga, quien tras dos zurdazos, logró hacerla entrar en el arco para hacer delirar a la parcialidad argentina en Dallas.

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