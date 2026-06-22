Video: así fue el gol de Messi para el 1-0 de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Lionel Messi metió el primer gol de Argentina en el choque frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026 y con este tanto se convirtió en el máximo goleador en los Mundiales, superando a Miroslav Klose.
Después de errar el penal, el capitán de la Selección logró convertir el primer tanto del partidos. Con este resultado, el equipo de Scaloni se convierte en el líder del Grupo J.
Lionel Messi metió el primer gol de Argentina en el choque frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026 y con este tanto se convirtió en el máximo goleador en los Mundiales, superando a Miroslav Klose.
El capitán había iniciado el choque errando un penal apenas a los 8 minutos, pero logró tener la revancha a los 38 cuando estampó el 1 a 0 parcial.
La jugada comenzó con la recuperación de la pelota en la mitad de la cancha del propio rosarino y en la contra abrió por el sector izquierdo para la llegada de Facundo Medina quien, de primera, tiró el centro atrás y astuto, Thiago Almada dejó pasar a pelota entre sus piernas sin tocarla y a la carrera, también de primera, el jugador de Inter Miami definió al palo derecho del arquero, Alexander Schlager, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.
De esta manera, el rosarino logró sacarse de encima el mal trago de haber fallado la ejecución para poner arriba en el marcado. Ahora, con este resultado parcial, el equipo de Lionel Scaloni se convierte en el líder del Grupo J, con 6 unidades.
Con un nuevo capítulo para su leyenda, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 17 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose, quien disputó su última cita mundialista en Brasil 2014, donde convirtió en dos ocasiones.
No solo se metió en la historia grande del deporte, sino que también se mantiene en carrera dentro de su pelea mano a mano con Cristiano Ronaldo, donde buscan llegar a las 1.000 anotaciones. Mientras el capitán argentino llegó a los 915 goles, el portugués lleva 973.
La conquista tiene un valor especial porque llegó en la sexta participación mundialista del capitán argentino, quien ya ostenta el récord de presencias en la historia de la competencia. Desde su estreno en Alemania 2006 hasta esta edición, Messi dejó su huella en cada Copa del Mundo que disputó, con goles decisivos y actuaciones memorables.