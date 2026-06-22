Video: así fue el gol de Messi para el 1-0 de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026 Después de errar el penal, el capitán de la Selección logró convertir el primer tanto del partidos. Con este resultado, el equipo de Scaloni se convierte en el líder del Grupo J. Por Agregar C5N en









Con este gol, Messi se convirtió en el goleador máximo de los Mundiales

Lionel Messi metió el primer gol de Argentina en el choque frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026 y con este tanto se convirtió en el máximo goleador en los Mundiales, superando a Miroslav Klose.

El capitán había iniciado el choque errando un penal apenas a los 8 minutos, pero logró tener la revancha a los 38 cuando estampó el 1 a 0 parcial.

La jugada comenzó con la recuperación de la pelota en la mitad de la cancha del propio rosarino y en la contra abrió por el sector izquierdo para la llegada de Facundo Medina quien, de primera, tiró el centro atrás y astuto, Thiago Almada dejó pasar a pelota entre sus piernas sin tocarla y a la carrera, también de primera, el jugador de Inter Miami definió al palo derecho del arquero, Alexander Schlager, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

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Jugada colectiva para un golazo de nuestro capitán pic.twitter.com/itasviT6Jb — Selección Argentina (@Argentina) June 22, 2026 De esta manera, el rosarino logró sacarse de encima el mal trago de haber fallado la ejecución para poner arriba en el marcado. Ahora, con este resultado parcial, el equipo de Lionel Scaloni se convierte en el líder del Grupo J, con 6 unidades.

Lionel Messi, el máximo goleador de los Mundiales Con un nuevo capítulo para su leyenda, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 17 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose, quien disputó su última cita mundialista en Brasil 2014, donde convirtió en dos ocasiones.