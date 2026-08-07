Torneo Clausura 2026: así se jugará la fecha 4 y cuáles son los dos partidos liberados La programación completa de la cuarta jornada ya está definida, con horarios, árbitros y transmisiones confirmadas para todos los encuentros. Por Agregar C5N en









Dos de los partidos podrán verse sin suscripción premium durante el fin de semana. X (@RosarioCentral)

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 ya tiene toda su programación definida y se jugará entre el viernes 7 y el martes 11 de agosto. La jornada incluye encuentros en ambas zonas del certamen y tiene como partido destacado el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, programado para el domingo desde las 15.

La Liga Profesional confirmó además dos partidos liberados que podrán verse sin necesidad de contar con el pack premium de fútbol, una novedad que beneficia a los hinchas que no tienen acceso a las señales de pago. El VAR estará presente en todos los encuentros de la fecha.

Redes sociales Los partidos liberados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 El primero de los encuentros disponibles en señal abierta de fútbol será el viernes 7 de agosto a las 21.45, cuando Independiente Rivadavia de Mendoza reciba a Estudiantes de Río Cuarto. La transmisión estará a cargo de ESPN.

El segundo partido liberado se jugará el lunes 10 de agosto a las 21.15, con Unión de Santa Fe enfrentando a Central Córdoba en un duelo de la Zona A. Ese encuentro también irá por ESPN y podrá verse sin el pack premium.

Cómo se jugará la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 El formato del torneo mantiene la estructura de la temporada. Los 30 equipos están distribuidos en dos zonas de 15 clubes cada una, y cada participante disputará 16 encuentros en la fase regular, en donde 14 se enfrentarán a rivales de su misma zona y además habrá dos interzonales. Al finalizar esa etapa, los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los playoffs, que se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado, con final en sede neutral.

Entre las designaciones arbitrales para los encuentros principales, Yael Falcón Pérez dirigirá Boca-Vélez, Darío Herrera estará a cargo de San Lorenzo-Huracán, Andrés Gariano pitará Tigre-River y Nicolás Ramírez arbitrará Independiente-Platense. Viernes 7 de agosto 19:30 — Rosario Central vs. Aldosivi (TNT Sports)

21:45 — Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN) liberado Sábado 8 de agosto 14:45 — Deportivo Riestra vs. Estudiantes (LP) (TNT Sports)

14:45 — Atlético Tucumán vs. Sarmiento (ESPN Premium)

17:00 — Tigre vs. River (TNT Sports)

19:15 — Boca vs. Vélez (estadio Tomás A. Ducó) (ESPN Premium)

21:30 — Independiente vs. Platense (TNT Sports)

21:30 — Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium) Domingo 9 de agosto 15:00 — San Lorenzo vs. Huracán (TNT Sports / ESPN Premium)

17:45 — Defensa y Justicia vs. Newell's (ESPN Premium)

17:45 — Gimnasia (LP) vs. Barracas Central (TNT Sports)

20:15 — Argentinos Juniors vs. Racing (ESPN Premium) Lunes 10 de agosto 19:00 — Banfield vs. Belgrano (TNT Sports)

21:15 — Unión vs. Central Córdoba (ESPN) liberado Martes 11 de agosto 21:00 — Talleres vs. Lanús (TNT Sports)