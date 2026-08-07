7 de agosto de 2026 Inicio
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Torneo Clausura 2026: así se jugará la fecha 4 y cuáles son los dos partidos liberados

La programación completa de la cuarta jornada ya está definida, con horarios, árbitros y transmisiones confirmadas para todos los encuentros.

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Dos de los partidos podrán verse sin suscripción premium durante el fin de semana.

Dos de los partidos podrán verse sin suscripción premium durante el fin de semana.

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La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 ya tiene toda su programación definida y se jugará entre el viernes 7 y el martes 11 de agosto. La jornada incluye encuentros en ambas zonas del certamen y tiene como partido destacado el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, programado para el domingo desde las 15.

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La Liga Profesional confirmó además dos partidos liberados que podrán verse sin necesidad de contar con el pack premium de fútbol, una novedad que beneficia a los hinchas que no tienen acceso a las señales de pago. El VAR estará presente en todos los encuentros de la fecha.

Los partidos liberados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

El primero de los encuentros disponibles en señal abierta de fútbol será el viernes 7 de agosto a las 21.45, cuando Independiente Rivadavia de Mendoza reciba a Estudiantes de Río Cuarto. La transmisión estará a cargo de ESPN.

El segundo partido liberado se jugará el lunes 10 de agosto a las 21.15, con Unión de Santa Fe enfrentando a Central Córdoba en un duelo de la Zona A. Ese encuentro también irá por ESPN y podrá verse sin el pack premium.

Cómo se jugará la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

El formato del torneo mantiene la estructura de la temporada. Los 30 equipos están distribuidos en dos zonas de 15 clubes cada una, y cada participante disputará 16 encuentros en la fase regular, en donde 14 se enfrentarán a rivales de su misma zona y además habrá dos interzonales. Al finalizar esa etapa, los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los playoffs, que se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado, con final en sede neutral.

Entre las designaciones arbitrales para los encuentros principales, Yael Falcón Pérez dirigirá Boca-Vélez, Darío Herrera estará a cargo de San Lorenzo-Huracán, Andrés Gariano pitará Tigre-River y Nicolás Ramírez arbitrará Independiente-Platense.

Viernes 7 de agosto

  • 19:30 — Rosario Central vs. Aldosivi (TNT Sports)
  • 21:45 — Independiente Rivadavia (Mza.) vs. Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN) liberado

Sábado 8 de agosto

  • 14:45 — Deportivo Riestra vs. Estudiantes (LP) (TNT Sports)
  • 14:45 — Atlético Tucumán vs. Sarmiento (ESPN Premium)
  • 17:00 — Tigre vs. River (TNT Sports)
  • 19:15 — Boca vs. Vélez (estadio Tomás A. Ducó) (ESPN Premium)
  • 21:30 — Independiente vs. Platense (TNT Sports)
  • 21:30 — Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

Domingo 9 de agosto

  • 15:00 — San Lorenzo vs. Huracán (TNT Sports / ESPN Premium)
  • 17:45 — Defensa y Justicia vs. Newell's (ESPN Premium)
  • 17:45 — Gimnasia (LP) vs. Barracas Central (TNT Sports)
  • 20:15 — Argentinos Juniors vs. Racing (ESPN Premium)

Lunes 10 de agosto

  • 19:00 — Banfield vs. Belgrano (TNT Sports)
  • 21:15 — Unión vs. Central Córdoba (ESPN) liberado

Martes 11 de agosto

  • 21:00 — Talleres vs. Lanús (TNT Sports)

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