Conmoción en la NBA: murió un tricampeón de los Chicago Bulls de Michael Jordan que jugó en el básquet argentino

Stacey King, exjugador y entrenador, compartió equipo con Michael Jordan y en el último tiempo se desempeñó como analista deportivo. No se reveló la causa del fallecimiento.

El último equipo donde jugó Stacey King, fue en Atenas de Córdoba, en Argentina.

El mundo de la NBA y el básquet argentino está de luto por la muerte de Stacey King , exjugador y tricampeón con los Chicago Bulls de Michael Jordan. La noticia del comentarista deportivo la confirmó el equipo a través de las redes y la liga estadounidense de básquet a través de un comunicado, aunque no se dieron a conocer las causas del fallecimiento.

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“ La familia de la NBA lamenta el fallecimiento de Stacey King, tricampeón y analista televisivo de los Chicago Bulls durante muchos años. Stacey dejó su huella en el juego como jugador , entrenador y comentarista”, indicaron y señalaron que, durante más de 20 años en las transmisiones de los Bulls, “su pasión, conocimiento y energía inconfundible resonaron con generaciones de aficionados”.

Por su parte, los Bulls también se mostraron conmovidos al dar a conocer la triste noticia y aseguraron estar “devastados” por el fallecimiento del tricampeón de la NBA y “querido locutor” . El presidente de la junta directiva, Jerry Reinsdorf, recordó a King como “un miembro muy querido de la familia de los Bulls” y “una de las personalidades verdaderamente únicas en la historia” de la organización.

“Lo extrañaremos profundamente y recordaremos la alegría, la energía, el humor, la franqueza y la pasión que aportó” , agregó.

Quién fue Stacey King

Stacey King dejó una huella imborrable en el deporte: formó parte del plantel que conquistó tres campeonatos consecutivos de Chicago Bulls en la NBA junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y el entrenador Phil Jackson.

Seleccionado en el Draft de 1989, desarrolló gran parte de su carrera en la liga estadounidense y compartió vestuario con algunas de las máximas figuras de la historia del deporte. Pero también tuvo un paso por Argentina: en 1998, el pivote de 2,11 metros desembarcó en Córdoba para vestir la camiseta de Atenas y convertirse en una de las incorporaciones más resonantes del básquet argentino de aquella época.

Sin embargo, el paso por el conjunto argentino terminó siendo breve debido a distintos inconvenientes físicos: disputó apenas seis encuentros antes de desvincularse del club, aunque esa experiencia quedó registrada como la última etapa de su carrera profesional dentro de una cancha.

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Además, en la NBA, también jugó en otros equipos como Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks, además de experiencias en Europa.

Tras su retiro encontró una nueva faceta detrás de los micrófonos: se convirtió en una de las voces más reconocidas de las transmisiones de los Bulls, donde construyó una fuerte identificación con los aficionados gracias a su estilo espontáneo, sus frases características y su sentido del humor.