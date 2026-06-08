8 de junio de 2026 Inicio
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Conmoción en la NBA: murió un tricampeón de los Chicago Bulls de Michael Jordan que jugó en el básquet argentino

Stacey King, exjugador y entrenador, compartió equipo con Michael Jordan y en el último tiempo se desempeñó como analista deportivo. No se reveló la causa del fallecimiento.

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El último equipo donde jugó StaceyKing

El último equipo donde jugó Stacey King, fue en Atenas de Córdoba, en Argentina.

El mundo de la NBA y el básquet argentino está de luto por la muerte de Stacey King, exjugador y tricampeón con los Chicago Bulls de Michael Jordan. La noticia del comentarista deportivo la confirmó el equipo a través de las redes y la liga estadounidense de básquet a través de un comunicado, aunque no se dieron a conocer las causas del fallecimiento.

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La familia de la NBA lamenta el fallecimiento de Stacey King, tricampeón y analista televisivo de los Chicago Bulls durante muchos años. Stacey dejó su huella en el juego como jugador, entrenador y comentarista”, indicaron y señalaron que, durante más de 20 años en las transmisiones de los Bulls, “su pasión, conocimiento y energía inconfundible resonaron con generaciones de aficionados”.

Por su parte, los Bulls también se mostraron conmovidos al dar a conocer la triste noticia y aseguraron estar “devastados” por el fallecimiento del tricampeón de la NBA y “querido locutor”. El presidente de la junta directiva, Jerry Reinsdorf, recordó a King como “un miembro muy querido de la familia de los Bulls” y “una de las personalidades verdaderamente únicas en la historia” de la organización.

“Lo extrañaremos profundamente y recordaremos la alegría, la energía, el humor, la franqueza y la pasión que aportó”, agregó.

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Quién fue Stacey King

Stacey King dejó una huella imborrable en el deporte: formó parte del plantel que conquistó tres campeonatos consecutivos de Chicago Bulls en la NBA junto a Michael Jordan, Scottie Pippen y el entrenador Phil Jackson.

Seleccionado en el Draft de 1989, desarrolló gran parte de su carrera en la liga estadounidense y compartió vestuario con algunas de las máximas figuras de la historia del deporte. Pero también tuvo un paso por Argentina: en 1998, el pivote de 2,11 metros desembarcó en Córdoba para vestir la camiseta de Atenas y convertirse en una de las incorporaciones más resonantes del básquet argentino de aquella época.

Sin embargo, el paso por el conjunto argentino terminó siendo breve debido a distintos inconvenientes físicos: disputó apenas seis encuentros antes de desvincularse del club, aunque esa experiencia quedó registrada como la última etapa de su carrera profesional dentro de una cancha.

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Además, en la NBA, también jugó en otros equipos como Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Boston Celtics y Dallas Mavericks, además de experiencias en Europa.

Tras su retiro encontró una nueva faceta detrás de los micrófonos: se convirtió en una de las voces más reconocidas de las transmisiones de los Bulls, donde construyó una fuerte identificación con los aficionados gracias a su estilo espontáneo, sus frases características y su sentido del humor.

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