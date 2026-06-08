Christian Eriksen habló tras desplomarse en un partido de Dinamarca y reveló cómo está de salud El mediocampista se desmayó en medio de un amistoso contra Ucrania tras sufrir un dolor en el pecho, por lo que fue asistido por los médicos. "Mi recuperación ya ha comenzado", expresó. Por Agregar C5N en









Christian Eriksen, mediocampista de Dinamarca.

El futbolista Christian Eriksen se refirió al inconveniente de salud que sufrió durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, el cual fue suspendido después de que se desplomara tras sentir un dolor en el pecho. El susto registra un antecedente, ya que había tenido un paro cardíaco en 2021 en un encuentro con Finlandia por la Eurocopa y fue reanimado en el campo de juego.

En su cuenta de Instagram, Eriksen expuso que se encuentra en buen estado de salud y acompañado por sus allegados: "Quiero hacerle saber a todos que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi ICD ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos asegurando que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021".

Embed Amistoso suspendido entre Dinamarca y Ucrania en el Estadio Odense: Eriksen se desplomó a los 20’ del ST en el campo de juego y pidieron asistencia médica inmediatamente.



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En tal sentido, manifestó su gratitud por la asistencia que recibió. "Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado. Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido con los doctores que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años", expresó.

En tanto, hizo alusión al desfibrilador cardioversor implantable, el cual fue colocado después de la complicación que sufrió en 2021. "Gracias a su experiencia, mi ICD hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: protegerme cuando lo necesitaba. Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", marcó.

El médico de Dinamarca subrayó que "el marcapasos respondió como debía" De acuerdo a lo que detalló la Federación Danesa de Fútbol, el mediocampista Christian Eriksen se encontraba “consciente y estable dentro de las circunstancias” y que salió del campo de juego “por decisión propia”. “Tal como lo veo, el marcapasos respondió como debía. Estaba brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápido y estuvimos en contacto con él enseguida”, declaró el médico del equipo nacional, Morten Boesen. En esa línea, el profesional aclaró que ahora será sometido a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. “Christian está bien y me pidió que enviara sus saludos a todos los jugadores y que les dijera que está bien”, especificó el médico.