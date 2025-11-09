Figura decisiva con un gol y una asistencia en el 2-0 de Boca ante River, Exequiel “Changuito” Zeballos celebró la clasificación a la Libertadores con una dedicatoria cargada de fe y emoción.

Zeballos, la figura de Boca en el superclásico: "Los planes de Dios son perfectos"

Exequiel "Changuito" Zeballos tuvo un partido soñado y fue la gran figura del Superclásico : marcó el primer gol, asistió en el segundo y fue decisivo en el triunfo de Boca 2-0 ante River que aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores . En el campo de juego, visiblemente emocionado, dejó un mensaje que resume su historia de superación.

“ Feliz por el equipo. Los planes de dios son perfectos. Solamente hay que tener paciencia y seguir laburando. Gracias a dios tengo un grupo de trabajo fuera del club que son muy importantes para mi, son solamente 8 10 personas que cuando vaya al vestuario les voy a escribir”, dijo Zeballos, conmovido por el momento que atraviesa .

Sobre la clasificación a la Libertadores, expresó: " Estoy feliz de haber logrado el objetivo de clasificar a la libertadores por darle la alegría a la gente junto a todo el equipo. Es una alegría inmensa para mi y para mi corazón".

Luego aprovecho para agradecer a sus compañeros y al cuerpo técnico por el apoyo brindado en los últimos meses: " L a confianza es muy importante, quiero darle las gracias a todo el equipo que me impulsa siempre para adelante

Por último, contó detalles de su festejo con la gente y el bailecito posterior: “ Me iba a meter entre la gente. Hablé con Kevin Zenon que si hacía un gol lo festejaba con el paso de Neymar ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1987640711450100156&partner=&hide_thread=false EXEQUIEL ZEBALLOS, FIGURA del SUPERCLÁSICO:



"Feliz por el equipo, los planes de Dios son perfectos: hay que tener paciencia y seguir laburando.



Con cariño, todo para adelante, mucha alegría.



Hice el pasito de Neymar en el festejo, contento".pic.twitter.com/44SphvSPXr — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 9, 2025

La resiliencia de Zeballos: de las lesiones al renacer en La Bombonera

A los 23 años, el “Changuito” volvió a brillar donde todo empezó: en La Bombonera. Su talento nunca estuvo en duda, pero su camino estuvo marcado por la adversidad.

Nacido en La Banda, Santiago del Estero, Zeballos se formó en el Club Atlético Sarmiento de su ciudad natal hasta que, a los 11 años, fue descubierto por un captador de Boca Juniors. En 2016 se mudó a la pensión del club y dos años después firmó su primer contrato profesional. Su debut oficial llegó el 29 de noviembre de 2020, pero el ascenso que prometía se detuvo abruptamente.

Entre 2022 y 2023, sufrió tres lesiones graves en apenas catorce meses: primero, una sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo tras una durísima falta en un partido de Copa Argentina; luego, la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda; y, por último, la rotura de ligamentos cruzados y menisco externo en la rodilla derecha.

Tras largos meses de recuperación, Zeballos volvió a entrenar con intensidad en mayo de 2024, decidido a recuperar el lugar que las lesiones le habían arrebatado. Este domingo, ante el rival de toda la vida, completó su círculo de redención.

Campeón sudamericano Sub-15 y Sub-17 con la Selección Argentina, y convocado por Lionel Scaloni en 2021, el “Changuito” demostró que la fe y el trabajo siguen siendo parte de su juego. En una Bombonera rendida a sus pies, volvió a escribir su historia con la pelota y con el corazón.