Paredes habló por primera vez sobre los rumores del interés de Inter Miami y fue contundente sobre su futuro en Boca

Tras un mal primer semestre con Boca, el mediocampista ya tiene la mente puesta en la recuperación de la lesión para estar a disposición de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026. La Selección debutará el próximo 16 de junio.

A una semana del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes habló por primera vez de los rumores que surgieron en el último tiempo sobre el interés de Inter Miami para que sea compañero de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Si bien la mente del campeón del mundo está puesta en la pronta recuperación de su lesión y en estar a disposición de Lionel Scaloni para afrontar la segunda Copa del Mundo, de la cual el seleccionado es el defensor del título obtenido en Qatar 2022, no le escapó a los trascendidos y llevó tranquilidad a los hinchas de Boca .

En un mano a mano con Joaquín “Pollo” Álvarez, el volante explicó que no habló con nadie de Las Garzas, descartando así cualquier tipo de negociación o acercamiento con la franquicia estadounidense. “Cuando se habló en su momento que Rodrigo (De Paul) podía ir (a Miami), hablamos los tres (con Messi) y sabían que yo quería volver a Boca, que quiero estar acá y disfrutar de lo que no pude disfrutar en mi época, porque jugué muy poco antes de irme ”, sostuvo, descartando por completo la idea de mudarse a la MLS.

Al mismo tiempo dejó en claro cuál es su deseo pensando en el futuro y llevando tranquilidad al hincha del Xeneize: “Quiero disfrutar de lo que no pude disfrutar cuando era chico porque jugué muy poco en Boca antes de irme”.

Leandro #Paredes tira por tierra cualquier tipo de rumor de salida de #Boca a Inter Miami o cualquier otro club: "Estoy en el lugar donde quiero estar". 'Lo del Pollo' pic.twitter.com/U0fiQiqPIK

Los rumores de una posible salida de Paredes del Xeneize se debe en medio del presente que atraviesa el conjunto de La Ribera con la eliminación durante los octavos de finales en el Torneo Apertura frente a Huracán, en la fase de grupos por Copa Libertadores y a la espera que se concrete la llegada de Rodolfo Arruabarrena para reemplazar a Claudio Úbeda en el banco de suplentes.

Boca tiene todo acordado para el regreso de Rodolfo Arruabarrena

Tras la salida de Claudio Úbeda de Boca, los dirigentes ya eligieron quién será su reemplazante a partir del segundo semestre. A falta de confirmación oficial, Juan Román Riquelme tendría acordado de palabra la contratación de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

El exfutbolista dio el visto bueno definitivo en medio de las negociaciones y volverá a La Boca para iniciar su segundo ciclo en el club en el banco de suplentes. Se espera que, en las próximas horas, tanto los dirigentes como los representantes del entrenador ultiman los detalles del contrato para coordinar la presentación oficial el cual sería en las instalaciones de la institución entre los días martes y miércoles de esta semana.

En cuanto a lo contractual, solo restan coordinar detalles económicos, pero no habría inconvenientes para que regrese al club donde tuvo grandes alegrías tanto como jugador como entrenador. El Vasco viajará a Buenos Aires para formalizar el vínculo por 18 meses, que coincide con el fin de la gestión Riquelme, y posteriormente sea presentado oficialmente.