Gianni Infantino confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

En medio de las dudas sobre la posible ausencia de la selección persa de la Copa del Mundo mientras continúa la guerra en Medio Oriente, el presidente de la FIFA ratificó su participación. "Estoy muy contento", expresó el mandamás.

Luego de las dudas sobre la posible ausencia de la selección de Irán en el Mundial 2026 en medio del conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el conjunto persa disputará el torneo que comenzará el 11 de junio próximo en Estados Unidos y también se disputará en Canadá y México.

"Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos felicitamos porque es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento" , expresó Infantino este martes en Antalya, Turquía, donde la selección iraní goleó 5-0 en un amistoso ante su par de Costa Rica.

Durante su estancia en Turquía, el presidente de la FIFA afirmó haber conversado con jugadores y cuerpo técnico de Irán y sostuvo que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo" . También destacó la solidez del plantel iraní y expresó su satisfacción por la clasificación del equipo asiático. "He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", expresó el directivo, según reportó la agencia AFP.

Desde que estalló el conflicto en Medio Oriente, la participación de Irán estuvo envuelta en dudas . Tras los ataques norteamericanos a Teherán a fines de febrero, que provocaron la muerte del líder supremo de la nación islámica, el ayatolá Ali Khamenei, el ministro de Deportes del país persa, Ahmad Donyamali, había descartado el viaje de la selección a Estados Unidos .

Por su parte, el presidente norteamericano, Donald Trump, había expresado en primer lugar que Irán sería "bienvenido" en Estados Unidos para disputar el Mundial. Pocos días después, se retractó, y advirtió que "no sería apropiado por su seguridad" que viajaran a su país .

A mediados de marzo, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Windsor John, afirmó en Kuala Lumpur que hasta el momento no existía ninguna comunicación que indique que Irán podría quedar fuera del certamen. "Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar", sostuvo durante una conferencia de prensa.

Según explicó el dirigente, la federación iraní ya había manifestado formalmente su intención de participar del Mundial, más allá del clima político y militar que atraviesa la región. "Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial", agregó.

Selección de Irán La selección de Irán defendió su participación en el Mundial 2026.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar las condiciones de seguridad. "La FIFA es la organizadora del Mundial. Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud", afirmó.

A su vez, la propia selección iraní respondió en redes sociales que mantiene su intención de competir y recordó que el torneo es organizado por la FIFA y no por el gobierno estadounidense: "Nadie puede excluirnos del Mundial", remarcaron desde el equipo, que es considerado una de las principales potencias del fútbol asiático.

El pasado jueves, luego de que la Federación de Fútbol de Irán había empezado negociaciones con diferentes dirigentes para mudar sus encuentros a México y Canadá, las otras sedes del próximo Mundial junto a Estados Unidos en donde precisamente el país asiático se encuentra en guerra en Medio Oriente, Infantino aseguró que no se moverían las sedes.

"La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz", dijo Infantino durante la reunión de Consejo de la FIFA. "Nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso", agregó.

Finalmente, el mandamás confirmó que el seleccionado persa disputará la competencia, que lo encuentra en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Jugará sus partidos en Los Ángeles, en Estados Unidos, y en Vancouver, en Canadá.