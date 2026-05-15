15 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El "Tinder de figuritas" para intercambiar y completar el álbum del Mundial 2026

Una aplicación gratuita transforma la búsqueda de repetidas en una experiencia conectada y comunitaria.

Por
Es una herramienta gratuita que combina geolocalización e inteligencia artificial.

Es una herramienta gratuita que combina geolocalización e inteligencia artificial.

Un desarrollador rosarino encontró la solución al problema de buscar quién tiene cerca la figurita que falta. Octavio Berruti creó Figuri.app, una aplicación que funciona con una lógica similar a la de Tinder y permite conectar a coleccionistas del álbum del Mundial 2026 para coordinar intercambios de forma rápida y geolocalizada. La plataforma ya está disponible para usuarios de Argentina y del exterior, y opera en español, inglés y portugués.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegan de una temporada irregular en Inter Miami.
Te puede interesar:

El secreto íntimo de De Paul y Messi que se conoció a menos de un mes del Mundial 2026

La idea surgió de una experiencia personal. "Creé Figuri App porque a mí me quedó el álbum del mundial sin completar por cuatro figuritas. Ahora, siendo desarrollador, pensé que tenía que haber una solución para esto", explicó Berruti en una entrevista con el estreaming Infobae. El resultado es una herramienta gratuita que combina geolocalización e inteligencia artificial para que ningún coleccionista tenga que resignarse a dejar el álbum incompleto.

Figuri App

En qué consiste el "Tinder de figuritas" del álbum del Mundial 2026

El funcionamiento de Figuri.app consiste en que el usuario registre las figuritas que tiene y las que le faltan, y la plataforma utiliza geolocalización para mostrarle quiénes, en un radio de hasta 100 kilómetros, disponen de las piezas que necesita. "Lo que hace es básicamente decirte quiénes tienen cerca tuyo las figuritas que te faltan", resumió Berruti.

Para cargar la colección, la app ofrece dos modos. El primero es una carga manual rápida, mientras que el segundo incorpora inteligencia artificial que reconoce las imágenes automáticamente. "Tenés un modo carga rápido o un modo con inteligencia artificial, donde le sacás las fotos al dorso de las figuritas. Automáticamente detecta las que tenés y te las carga en el álbum", detalló el desarrollador.

La plataforma también permite organizar encuentros presenciales de intercambio. A través de un código QR, dos usuarios pueden verse las colecciones en tiempo real y definir qué figuritas cruzar sin perder tiempo. "Podés crear eventos de intercambio público donde la gente puede ir a un lugar, intercambiar en el momento, mostrás el QR que la aplicación te da y automáticamente te dice con esa persona qué figuritas intercambiar para no perder el tiempo", explicó Berruti.

En materia de seguridad, la app verifica la identidad de los usuarios a través de empresas especializadas e incluye un sistema de puntuación y comentarios públicos que permite evaluar a quienes participan en cada intercambio, con la opción de bloquear o reportar perfiles. El acceso es completamente gratuito y Berruti fue claro al respecto: "Por ahora absolutamente nada, es todo por la anécdota". Si bien en el futuro podría incorporar funciones premium, el desarrollador anticipó que no tiene intención de restringir el uso básico de la herramienta.

Figuri App

Cómo descargar Figuri.app para completar el álbum del Mundial 2026

Figuri.app está disponible de forma gratuita tanto en App Store como en Google Play Store, por lo que puede instalarse en dispositivos iPhone y Android sin costo. La descarga se realiza buscando "Figuri" directamente en la tienda correspondiente.

Figuri App

Una vez instalada, el usuario puede registrarse y comenzar a cargar su colección de inmediato. La plataforma no se limita al álbum del Mundial 2026, ya que tiene soporte para más de 140 álbumes distintos, entre ellos colecciones de ediciones anteriores de mundiales y otras series como Dragon Ball Z, Frutillitas o ediciones de Cromi, lo que la convierte en una herramienta útil más allá de la fiebre mundialista actual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River o Rosario Central, uno de los dos será finalista del campeonato.

Cuándo, a qué hora y dónde se juega la final del Torneo Apertura 2026

Todo indica que el próximo paso de Senesi seguirá siendo en la Premier League,

Ni Julián Álvarez ni Enzo Fernández: se confirmó el futuro de un futbolista de la Selección después del Mundial

El álbum dorado tiene un valor de $30.000 y es la opción más cara.

Cuándo sale a la venta el álbum dorado del Mundial 2026 y cuánto cuesta

El video oficial todavia no fue dado a conocer. 
play

Maradona y Messi protagonizan la canción del Mundial 2026: así suena Dai Dai de Shakira

Casi 40.000 hinchas no podrán ingresar a las canchas del Mundial.

Mundial 2026: 34 mil hinchas argentinos tendrán prohibido ir a los estadios

El álbum tapa dura del Mundial 2026 tiene un valor de $25 mil. 

Salió el nuevo álbum de tapa dura del Mundial 2026: cuánto sale y dónde conseguirlo

Rating Cero

La modelo había pedido una compensación económica por el lucro cesante mientras el exfutbolista afianzaba su carrera.

El drama de Yanina Screpante: perdió un juicio contra Lavezzi y recibió amenazas de muerte

Cami Mayán se cayó en el gimnasio.

Video: así fue el accidente que sufrió Cami Mayán en el gimnasio

Yanina Latorre, Ángel de Brito y Andrea Taboada, peleados, tras haber sido comañeros en LAM.

Revelan detalles de la pelea entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre: "Se comía a un productor casado"

Lolo Poggio quedóo eliminada de Gran Hermano.

Se supo la verdad: el motivo por el que Lolo Poggio fue eliminada de Gran Hermano

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Cómo surgió el rumor del romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi

La foto que compartió Benjamín Vicuña en Instagram, junto a Blanca.

Benjamín Vicuña y una desgarradora carta para su hija Blanca, que cumpliría 20 años: "Ya lloré, ya morí, ya renací"

últimas noticias

Así es la zona donde los buceadores comenzaron la expedición submarina. 

Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación

Hace 21 minutos
Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegan de una temporada irregular en Inter Miami.

El secreto íntimo de De Paul y Messi que se conoció a menos de un mes del Mundial 2026

Hace 25 minutos
La modelo había pedido una compensación económica por el lucro cesante mientras el exfutbolista afianzaba su carrera.

El drama de Yanina Screpante: perdió un juicio contra Lavezzi y recibió amenazas de muerte

Hace 41 minutos
Cami Mayán se cayó en el gimnasio.

Video: así fue el accidente que sufrió Cami Mayán en el gimnasio

Hace 48 minutos
Yanina Latorre, Ángel de Brito y Andrea Taboada, peleados, tras haber sido comañeros en LAM.

Revelan detalles de la pelea entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre: "Se comía a un productor casado"

Hace 1 hora