El "Tinder de figuritas" para intercambiar y completar el álbum del Mundial 2026

Un desarrollador rosarino encontró la solución al problema de buscar quién tiene cerca la figurita que falta . Octavio Berruti creó Figuri.app, una aplicación que funciona con una lógica similar a la de Tinder y permite conectar a coleccionistas del álbum del Mundial 2026 para coordinar intercambios de forma rápida y geolocalizada. La plataforma ya está disponible para usuarios de Argentina y del exterior, y opera en español, inglés y portugués.

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La idea surgió de una experiencia personal. "Creé Figuri App porque a mí me quedó el álbum del mundial sin completar por cuatro figuritas. Ahora, siendo desarrollador, pensé que tenía que haber una solución para esto", explicó Berruti en una entrevista con el estreaming Infobae. El resultado es una herramienta gratuita que combina geolocalización e inteligencia artificial para que ningún coleccionista tenga que resignarse a dejar el álbum incompleto.

El funcionamiento de Figuri.app consiste en que el usuario registre las figuritas que tiene y las que le faltan , y la plataforma utiliza geolocalización para mostrarle quiénes, en un radio de hasta 100 kilómetros, disponen de las piezas que necesita. "Lo que hace es básicamente decirte quiénes tienen cerca tuyo las figuritas que te faltan", resumió Berruti.

Para cargar la colección, la app ofrece dos modos. El primero es una carga manual rápida, mientras que el segundo incorpora inteligencia artificial que reconoce las imágenes automáticamente. "Tenés un modo carga rápido o un modo con inteligencia artificial, donde le sacás las fotos al dorso de las figuritas. Automáticamente detecta las que tenés y te las carga en el álbum", detalló el desarrollador.

La plataforma también permite organizar encuentros presenciales de intercambio. A través de un código QR, dos usuarios pueden verse las colecciones en tiempo real y definir qué figuritas cruzar sin perder tiempo. "Podés crear eventos de intercambio público donde la gente puede ir a un lugar, intercambiar en el momento, mostrás el QR que la aplicación te da y automáticamente te dice con esa persona qué figuritas intercambiar para no perder el tiempo", explicó Berruti.

En materia de seguridad, la app verifica la identidad de los usuarios a través de empresas especializadas e incluye un sistema de puntuación y comentarios públicos que permite evaluar a quienes participan en cada intercambio, con la opción de bloquear o reportar perfiles. El acceso es completamente gratuito y Berruti fue claro al respecto: "Por ahora absolutamente nada, es todo por la anécdota". Si bien en el futuro podría incorporar funciones premium, el desarrollador anticipó que no tiene intención de restringir el uso básico de la herramienta.

Figuri App Figuri App

Cómo descargar Figuri.app para completar el álbum del Mundial 2026

Figuri.app está disponible de forma gratuita tanto en App Store como en Google Play Store, por lo que puede instalarse en dispositivos iPhone y Android sin costo. La descarga se realiza buscando "Figuri" directamente en la tienda correspondiente.

Figuri App Figuri App

Una vez instalada, el usuario puede registrarse y comenzar a cargar su colección de inmediato. La plataforma no se limita al álbum del Mundial 2026, ya que tiene soporte para más de 140 álbumes distintos, entre ellos colecciones de ediciones anteriores de mundiales y otras series como Dragon Ball Z, Frutillitas o ediciones de Cromi, lo que la convierte en una herramienta útil más allá de la fiebre mundialista actual.