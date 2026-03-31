A 72 días del inicio del Mundial 2026, este martes se definen los últimos seis clasificados y se completarán los grupos del torneo mundialista, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
En total, 12 selecciones, entre ellas Italia y Bolivia, buscarán el pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La UEFA tiene en juego cuatro boletos y habrá otros dos cruces de la Repesca Intercontinental.
A 72 días del inicio del Mundial 2026, este martes se definen los últimos seis clasificados y se completarán los grupos del torneo mundialista, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
De los 48 lugares restan confirmarse los últimos 6 mediante los repechajes europeos y los intercontinentales. En el que por el lado de Europa, Italia enfrentará a Bosnia, pero el seleccionado de Polonia, de Robert Lewandowski, también pelea por un lugar contra Suecia.
En total, la UEFA tiene en juego cuatro boletos y habrá otros dos cruces de la Repesca Intercontinental, donde Bolivia tendrá la posibilidad de volver a disputar un mundial tras 32 años.
Hasta el momento, el Grupo A, B, D, F, I y K son las zonas que esperan por la confirmación de los países que completarán las 48 Selecciones que disputarán el torneo que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, donde la Selección argentina será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022.