31 de marzo de 2026 Inicio
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Repechaje Mundial 2026: cómo ver y a qué hora son los últimos 6 partidos para la clasificación

En total, 12 selecciones, entre ellas Italia y Bolivia, buscarán el pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La UEFA tiene en juego cuatro boletos y habrá otros dos cruces de la Repesca Intercontinental.

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Italia se enfrentará ante Bosnia

Italia se enfrentará ante Bosnia, mientras que Bolvia lo hará contra Surinam.

A 72 días del inicio del Mundial 2026, este martes se definen los últimos seis clasificados y se completarán los grupos del torneo mundialista, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido de repechaje al Mundial 2026 entre Bolivia e Irak será el miércoles 31 a las 00
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De los 48 lugares restan confirmarse los últimos 6 mediante los repechajes europeos y los intercontinentales. En el que por el lado de Europa, Italia enfrentará a Bosnia, pero el seleccionado de Polonia, de Robert Lewandowski, también pelea por un lugar contra Suecia.

En total, la UEFA tiene en juego cuatro boletos y habrá otros dos cruces de la Repesca Intercontinental, donde Bolivia tendrá la posibilidad de volver a disputar un mundial tras 32 años.

Hasta el momento, el Grupo A, B, D, F, I y K son las zonas que esperan por la confirmación de los países que completarán las 48 Selecciones que disputarán el torneo que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, donde la Selección argentina será la defensora del título tras lo obtenido en Qatar 2022.

Grupos Mundial 2026

Repechaje del Mundial 2026: a qué hora juegan y en qué sede

Martes 31 de marzo

  • República Checa vs. Dinamarca en Praga - 15.45 (DSports)- El ganador entra en el grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur
  • Bosnia vs. Italia en Zenica - 15.45 (Disney + Premium más ESPN) - El ganador entra en el grupo B con Canadá, Qatar y Suiza
  • Kosovo vs. Turquía en Pristina - 15.45 (Disney + Premium) - El ganador entra en el grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia
  • Suecia vs. Polonia en Estocolmo - 15.45 (Disney + Premium más ESPN)- El ganador entra en el grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez
  • Congo vs. Jamaica en México – 18 (DSports) - El ganador entra al grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia

Miércoles 1 de abril

  • Bolivia vs. Irak en México - 00 (DSports) - El ganador entra en el grupo I con Francia, Senegal y Noruega
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