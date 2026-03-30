Irán rechazó el plan de tregua de Estados Unidos: "Es muy excesivo y poco realista" El vocero de la Cancillería del país asiático, Esmaeil Baghaei, cargó contra el gobierno de Donald Trump y advirtió que "sus funcionarios hacen y demuestran comentarios y comportamientos contradictorios". Por + Seguir en







Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel.

El vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, rechazó el plan de tregua propuesto por Estados Unidos y advirtió que contiene exigencias "muy excesivas, poco realistas e irrazonables". Además, expuso que la administración del país asiático no inició negociaciones directas con el gobierno de Donald Trump.

En una conferencia de prensa, Baghaei volvió a cargar contra Estados Unidos y marcó que ese país "cambia constantemente sus posiciones y sus funcionarios hacen y demuestran comentarios y comportamientos contradictorios". También señaló que la administración iraní mantuvo su posición desde el inicio del conflicto.

Esmaeil Baghaei Esmaeil Baghaei. En tal sentido, cuestionó la propuesta de la gestión republicana: "Sabemos muy bien cuál es nuestro marco deseado. Como mencioné anteriormente, los materiales que se nos han transmitido bajo diversos títulos, como el 'plan de 15 puntos', incluyen principalmente demandas muy excesivas, poco realistas e irrazonables".

También señaló que luego de la última ronda de negociaciones con Washington en Ginebra el 26 de febrero, Irán recibió mensajes a través de intermediarios como Pakistán, que contenían la disposición y solicitud estadounidense de negociar. En tanto, expresó que Irán no asistió a las reuniones celebradas por Pakistán con la participación de los Estados vecinos.

Irán reportó apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes Partes de la capital de Irán, Teherán, quedaron a oscuras debido a nuevos ataques de Israel a su red de suministro eléctrico. También se registraron daños en dos centrales de Isfahán. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció la "contradicción" de Estados Unidos ya que pese a la tregua anunciada por su par Donald Trump igual continuaron atacando infraestructura energética.