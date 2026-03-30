Irán rechazó el plan de tregua de Estados Unidos: "Es muy excesivo y poco realista"
El vocero de la Cancillería del país asiático, Esmaeil Baghaei, cargó contra el gobierno de Donald Trump y advirtió que "sus funcionarios hacen y demuestran comentarios y comportamientos contradictorios".
El vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, rechazó el plan de tregua propuesto por Estados Unidos y advirtió que contiene exigencias "muy excesivas, poco realistas e irrazonables". Además, expuso que la administración del país asiático no inició negociaciones directas con el gobierno de Donald Trump.
En una conferencia de prensa, Baghaei volvió a cargar contra Estados Unidos y marcó que ese país "cambia constantemente sus posiciones y sus funcionarios hacen y demuestran comentarios y comportamientos contradictorios". También señaló que la administración iraní mantuvo su posición desde el inicio del conflicto.
En tal sentido, cuestionó la propuesta de la gestión republicana: "Sabemos muy bien cuál es nuestro marco deseado. Como mencioné anteriormente, los materiales que se nos han transmitido bajo diversos títulos, como el 'plan de 15 puntos', incluyen principalmente demandas muy excesivas, poco realistas e irrazonables".
También señaló que luego de la última ronda de negociaciones con Washington en Ginebra el 26 de febrero, Irán recibió mensajes a través de intermediarios como Pakistán, que contenían la disposición y solicitud estadounidense de negociar. En tanto, expresó que Irán no asistió a las reuniones celebradas por Pakistán con la participación de los Estados vecinos.
Irán reportó apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes
Partes de la capital de Irán, Teherán, quedaron a oscuras debido a nuevos ataques de Israel a su red de suministro eléctrico. También se registraron daños en dos centrales de Isfahán. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció la "contradicción" de Estados Unidos ya que pese a la tregua anunciada por su par Donald Trump igual continuaron atacando infraestructura energética.
“Este discurso y comportamiento contradictorios evidentemente han llevado a Irán a una mayor desconfianza ante el agresor estadounidense”, declaró el mandatario iraní, según la televisión estatal IRIB, en una conversación telefónica el sábado con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.
El Ministerio de Energía confirmó el domingo los apagones en Teherán, con 15 millones de habitantes en la ciudad y sus alrededores, y la provincia de Alborz a través de la televisión estatal IRIB, e informó que equipos técnicos trabajaban para restablecer el suministro.
Los cortes afectaron zonas residenciales y servicios esenciales en plena noche, según el portal Nournews, vinculado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.