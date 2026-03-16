16 de marzo de 2026 Inicio
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Irán asegura que jugará el Mundial pese a las advertencias de Donald Trump

El gobierno iraní y la Confederación Asiática de Fútbol ratificaron que la selección participará de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Selección de Irán.

Selección de Irán.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y autoridades iraníes ratificaron que la selección disputará la Copa del Mundo 2026 que se jugará desde junio en Estados Unidos, Canadá y México, pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad del equipo.

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El secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Windsor John, afirmó este lunes en Kuala Lumpur que hasta el momento no existe ninguna comunicación que indique que Irán podría quedar fuera del certamen. “Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

Según explicó el dirigente, la federación iraní ya manifestó formalmente su intención de participar del Mundial, más allá del clima político y militar que atraviesa la región. “Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial”, agregó.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar las condiciones de seguridad. “La FIFA es la organizadora del Mundial. Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud”, afirmó.

A su vez, la propia selección iraní respondió en redes sociales que mantiene su intención de competir y recordó que el torneo es organizado por la FIFA y no por el gobierno estadounidense: “Nadie puede excluirnos del Mundial”, remarcaron desde el equipo, que es considerado una de las principales potencias del fútbol asiático.

Equipo de Irán sobre el Mundial
La respuesta de la selección de Irán sobre su participación en el Mundial 2026.

La respuesta de la selección de Irán sobre su participación en el Mundial 2026.

Cuál es la postura de la FIFA sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026

La FIFA evitó pronunciarse públicamente sobre la controversia, pero presidente del organismo, Gianni Infantino, publicó un mensaje al respecto en Instagram tras reunirse con Trump en la Casa Blanca la semana pasada. En el posteo aseguró haber recibido garantías de que Irán será bienvenido en la competencia.

"El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", detalló Infantino en la red social de Meta.

Embed - Gianni Infantino - FIFA President on Instagram: "This evening, I met with the President of the United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days. We also spoke about the current situation in Iran, and the fact that the Iranian team has qualified to participate in the FIFA World Cup 2026. During the discussions, President Trump reiterated that the Iranian team is, of course, welcome to compete in the tournament in the United States. We all need an event like the FIFA World Cup to bring people together now more than ever, and I sincerely thank the President of the United States for his support, as it shows once again that Football Unites the World. "
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El calendario del conjunto iraní prevé disputar los tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense: el 16 de junio frente a Nueva Zelanda y el 21 ante Bélgica, ambos en Inglewood, California, mientras que cerrará su participación en la primera ronda el 27 de junio contra Egipto en Seattle.

En el caso de que la Selección iraní no compita y se mantenga el cupo otorgado a Asia, con 8,5 plazas, el lugar vacante le quedaría a la selección de Irak, que se ganó el derecho a participar del repechaje internacional contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. Este compromiso está previsto para el 31 de marzo en México.

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