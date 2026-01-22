Fue protagonista de un escándalo en Brasil y ahora volverá al fútbol argentino El jugador disputó la última temporada con Fortaleza, pero decidió regresar al país para disputar el Torneo Apertura 2026. También tendrá la oportunidad de jugar la Copa Libertadores. Por + Seguir en







Viene de protagonizar un escándalo en Brasil, donde un vecino lo denunció por agresiones y amenazas durante los festejos de Año Nuevo. Después de arrancar el año con la victoria 4-0 ante Ituzaingó por los 32vos de la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata anunció un nuevo refuerzo. Se trata de Eros Mancuso, quien regresa al club después de pasar un año y medio en Fortaleza de Brasil, donde protagonizó un escándalo en las primeras horas de 2026.

Durante los festejos de la madrugada del 1 de enero, un vecino de la Región Metropolitana de Fortaleza llamó a la Policía Civil para denunciar a Mancuso y a sus compañeros, los argentinos Tomás Pochettino y José "Tucu" Herrera, por amenazas y agresiones. Todo habría ocurrido tras una discusión por el volumen de la música.

Mientras la Justicia brasileña investiga el episodio que involucra al defensor, Estudiantes acordó su regreso a préstamo por un año y, según informó TyC Sports, con opción de compra. Además, Fortaleza todavía no terminó de pagar los u$s2.5 millones por el pase que se concretó en agosto de 2024, por lo que dicha deuda también se incluiría en la negociación.

eros mancuso fortaleza La carrera de Eros Mancuso Eros Mancuso se formó en las inferiores de Boca Juniors y debutó en Primera el 21 de julio de 2021, en el partido frente a Banfield por la Liga Profesional. En diciembre de ese mismo año ganó la Copa Argentina 2020. También integró los planteles de las Copas de la Liga Profesional 2020 y 2022, aunque no sumó minutos.

A fines de junio de 2022, Boca anunció que no le renovaría el contrato. Con el pase en su poder, Mancuso fichó para Estudiantes de La Plata. Allí ganó la Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga Profesional 2024, ambas bajo la conducción de Eduardo Domínguez.

En agosto de 2024 fue adquirido por Fortaleza, donde jugó hasta enero de 2026. Durante sus 18 meses en Brasil, el defensor jugó 62 partidos, convirtió dos goles y repartió 7 asistencias, antes de regresar a Estudiantes para la temporada 2026.