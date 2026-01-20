La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes la designación de los árbitros para el esperado arranque del Torneo Apertura 2026, que se disputará desde el jueves 22 de enero hasta el domingo 25. El partido entre Aldosivi y Defensa y Justicia dará el puntapié inicial, en el único encuentro interzonal.
Los equipos de Primera División ya conocen los jueces asignados a cada partido, donde se destacan dos encuentros: Nicolás Ramírez será el árbitro principal del estreno de River frente a Barracas Central como visitante, mientras que Sebastián Zunino dirigirá en la presentación de Boca frente a Deportivo Riestra en la Bombonera.
La programación incluye además a Pablo Dóvalo como árbitro del choque entre San Lorenzo y Lanús, a Nazareno Arasa en Independiente frente a Estudiantes y a Leandro Rey Hilfer en Gimnasia contra Racing, partidos que sobresalen dentro de una jornada inicial cargada de expectativa.
Los árbitros designados para la primera fecha del Torneo Apertura
Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel E. Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Mauro Ramos Errasti
- 20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
- 20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Laura Fortunato
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
- 19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Lucas Germanotta
- 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2 Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Juan Pafundi
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
- 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Ariel Penel
AVAR: Javier Delbarba
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Yamil Possi
AVAR: Sebastián Habib
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Juan Pablo Loustau