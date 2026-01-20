21 de enero de 2026 Inicio
Bomba en Boca: el pibe que nadie tenía en el radar y podría ser citado para el debut en el Torneo Apertura 2026

Con la lesión de Miguel Merentiel y las bajas de Milton Giménez y Edinson Cavani, el equipo de Claudio Úbeda improvisará con Janson de 9, y en el banco estaría un juvenil que pide pista desde la Reserva.

Se trata del extremo Iker Zufiaurre, de 20 años, quien fue subido a Primera para entrenar al mando del Sifón y tiene muchas chances de formar parte de la convocatoria para la primera fecha del certamen internacional. Con la baja de Merentiel (desgarro) y las ausencias de Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia), el entrenador deberá improvisar con Lucas Janson de 9 y la subida de un pibe al banco de suplentes.

Lo particular de la oportunidad de Zufiaurre es que no es centrodelantero. Además, el goleador del Boca Campeón de Reserva del año pasado, Valentino Simoni, fue cedido a Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido.

Su debut como profesional fue en 2024 con Diego Martínez como DT frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana.

Oriundo de Adela María, una pequeña localidad rural ubicada en la provincia de Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta y fue corriéndose a la banda para terminar como extremo, su posición actual. A principios de 2024 fue convocado por Silvio Rudman para disputar la Copa Libertadores Sub-20, donde Boca fue subcampeón y compartió plantel con Lautaro Di Lollo y Milton Delgado, dos juveniles que hoy están asentados en Primera.

El entrenador de Boca de ese entonces, Diego Martínez, le echó el ojo al jugador, quien hizo su debut el 3 de abril frente a Nacional Potosí en Copa Sudamericana, donde sumó varios minutos en la goleada por 4-0. Su otro partido fue por la primera fecha de la Liga Profesional, donde entró faltando cinco minutos en la derrota por 1 a 0 ante Atlético Tucumán. Luego, ni Fernando Gago ni Miguel Ángel Russo lo tuvieron en cuenta.

Cuándo, dónde y contra quién debuta Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) - Estadio La Bombonera - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Ariel Penel

AVAR: Javier Delbarba

