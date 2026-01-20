Bomba en Boca: el pibe que nadie tenía en el radar y podría ser citado para el debut en el Torneo Apertura 2026 Con la lesión de Miguel Merentiel y las bajas de Milton Giménez y Edinson Cavani, el equipo de Claudio Úbeda improvisará con Janson de 9, y en el banco estaría un juvenil que pide pista desde la Reserva. Por + Seguir en







El extremo llegó a jugar en la Primera División en la época de Diego Martínez.

Un panorama complicado se avizora en Boca Juniors de cara al estreno en el Torneo Apertura 2026, tras la lesión de Miguel Merentiel en el último amistoso frente a Olimpia en San Nicolás. Con varios delanteros lesionados, ningún refuerzo al caer y varios juveniles cedidos a préstamo, el entrenador Claudio Úbeda deberá improvisar el próximo domingo ante Riestra en el frente de ataque y convocaría a un jugador que nadie tenía en el radar.

Se trata del extremo Iker Zufiaurre, de 20 años, quien fue subido a Primera para entrenar al mando del Sifón y tiene muchas chances de formar parte de la convocatoria para la primera fecha del certamen internacional. Con la baja de Merentiel (desgarro) y las ausencias de Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia), el entrenador deberá improvisar con Lucas Janson de 9 y la subida de un pibe al banco de suplentes.

Lo particular de la oportunidad de Zufiaurre es que no es centrodelantero. Además, el goleador del Boca Campeón de Reserva del año pasado, Valentino Simoni, fue cedido a Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido.

zufiaurre copa sudamericana Su debut como profesional fue en 2024 con Diego Martínez como DT frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. Getty Images Oriundo de Adela María, una pequeña localidad rural ubicada en la provincia de Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta y fue corriéndose a la banda para terminar como extremo, su posición actual. A principios de 2024 fue convocado por Silvio Rudman para disputar la Copa Libertadores Sub-20, donde Boca fue subcampeón y compartió plantel con Lautaro Di Lollo y Milton Delgado, dos juveniles que hoy están asentados en Primera.

El entrenador de Boca de ese entonces, Diego Martínez, le echó el ojo al jugador, quien hizo su debut el 3 de abril frente a Nacional Potosí en Copa Sudamericana, donde sumó varios minutos en la goleada por 4-0. Su otro partido fue por la primera fecha de la Liga Profesional, donde entró faltando cinco minutos en la derrota por 1 a 0 ante Atlético Tucumán. Luego, ni Fernando Gago ni Miguel Ángel Russo lo tuvieron en cuenta.