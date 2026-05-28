A qué hora juega Boca contra Universidad Católica de Chile, por Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo Con las ausencias de Ascacibar y Merentiel, el Xeneize está obligado a lograr el triunfo frente al conjunto chileno en la Bombonera para clasificar a la siguiente fase. Por Agregar C5N en









Paredes, capitán del Xeneize.

Boca jugará este jueves ante la Universidad Católica de Chile en La Bombonera, en el marco de la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final.

El Xeneize llega a este encuentro en un momento más que delicado, ya que arrastra tres partidos sin ganar en esta Copa Libertadores y está obligado a sumar de a tres para clasificar a los octavos de final. De igual modo, depende de sí mismo para lograr el pase a la siguiente fase.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega a la última fecha en tercer lugar del grupo con siete puntos, a uno de Cruzeiro y a tres de quién será su rival en este encuentro, por lo tanto, en caso de ganar tendrá las mismas unidades que los chilenos y la superará por el desempate olímpico, gracias a la victoria obtenida en la primera fecha.