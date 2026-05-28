A qué hora juega Boca contra Universidad Católica de Chile, por Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca jugará este jueves ante la Universidad Católica de Chile en La Bombonera, en el marco de la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final.
Con las ausencias de Ascacibar y Merentiel, el Xeneize está obligado a lograr el triunfo frente al conjunto chileno en la Bombonera para clasificar a la siguiente fase.
Boca jugará este jueves ante la Universidad Católica de Chile en La Bombonera, en el marco de la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final.
El Xeneize llega a este encuentro en un momento más que delicado, ya que arrastra tres partidos sin ganar en esta Copa Libertadores y está obligado a sumar de a tres para clasificar a los octavos de final. De igual modo, depende de sí mismo para lograr el pase a la siguiente fase.
El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega a la última fecha en tercer lugar del grupo con siete puntos, a uno de Cruzeiro y a tres de quién será su rival en este encuentro, por lo tanto, en caso de ganar tendrá las mismas unidades que los chilenos y la superará por el desempate olímpico, gracias a la victoria obtenida en la primera fecha.
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