El futbolista menos conocido del Mundial que es furor por un insólito motivo: pasó de 4.000 a 700 mil seguidores en horas Una impensada publicación en las redes sociales transformó por completo la realidad de un desconocido defensor que disputará la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









El defensor se encontró con una inesperada cantidad de seguidores.

Tim Payne es un futbolista del Wellington Phoenix y es parte de la convocatoria de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Canada y Estados Unidos. Este jugador es lateral derecho, pero también rinde de marcador central y de cinco tapón. Si bien casi nadie lo conoce, a días del Mundial su nombre comenzó a hacerse viral gracias a una publicación del influencer argentino Valentín Scarsini, mejor conocido como "Scarso".

Tim Payne 2

El joven, que tiene más de 1.000.000 de seguidores entre todas sus redes sociales, les comentó a sus seguidores un llamativo desafío: "¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? Qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos, al que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad". Desde esa publicación el defensor paso de 4.000 a más de 700 mil seguidores.

Scarso comentó en su publicación: "Busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial al futbolista menos conocido y después de analizar una por una, lo encontré: Tim Payne". Por eso mismo, le pidió una tarea a sus seguidores: "Tienen que empezar a seguir a @TimPayne__, reventar sus posteos a me gusta y comentarios, empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados, hay que hacer vídeos alimentando su leyenda, subir una foto con su figurita del Mundial, hay que lograr que Tim Payne esté en boca de todos".

"Me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales y encontré tu publicación. Te agradezco el apoyo, gracias, hermano", le respondió el futbolista neozelandés al influencer a través de un mensaje en Instagram. Gracias a esto, muchos argentinos estarán atentos a los encuentros del conjunto oceanico, que comparte el grupo con Bélgica, Egipto e Irán.



Quién es Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland y su carrera arrancó lejos de los partidos importantes. A los 18 años consiguió un grandísimo progreso para un jugador de Nueva Zelanda: firmó con el Blackburn Rovers de Inglaterra. De esa manera, todos los que lo conocían predecían que era el comienzo de un largo trayecto dentro del fútbol europeo de primer nivel, pero nunca debutó y volvió a Oceania a reconstruir su carrera. Tim Payne Ese nuevo comienzo le dio un giro a su carrera, ya que actualmente tiene 40 partidos con los All Whites y formó parte del combinado que logó la clasificación al Mundial 2026. En esos 40 encuentros, Tim acumula 11 participaciones directas en los goles, teniendo 3 goles y 8 asistencias. Ahora, buscará lograr lo que no se pudo hasta ahora: que su país gane su primer partido en una Copa del Mundo.