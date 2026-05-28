28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El futbolista menos conocido del Mundial que es furor por un insólito motivo: pasó de 4.000 a 700 mil seguidores en horas

Una impensada publicación en las redes sociales transformó por completo la realidad de un desconocido defensor que disputará la Copa del Mundo.

Por
El defensor se encontró con una inesperada cantidad de seguidores.

El defensor se encontró con una inesperada cantidad de seguidores.

Tim Payne es un futbolista del Wellington Phoenix y es parte de la convocatoria de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Canada y Estados Unidos. Este jugador es lateral derecho, pero también rinde de marcador central y de cinco tapón. Si bien casi nadie lo conoce, a días del Mundial su nombre comenzó a hacerse viral gracias a una publicación del influencer argentino Valentín Scarsini, mejor conocido como "Scarso".

Barcelona podría ofrecer 90 millones de euros más bonus por Julián Álvarez y sin incluir otro jugador.
Te puede interesar:

Barcelona va por todo: prepara una oferta millonaria para quedarse con Julián Álvarez

Tim Payne 2

El joven, que tiene más de 1.000.000 de seguidores entre todas sus redes sociales, les comentó a sus seguidores un llamativo desafío: "¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? Qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos, al que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad". Desde esa publicación el defensor paso de 4.000 a más de 700 mil seguidores.

Scarso comentó en su publicación: "Busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial al futbolista menos conocido y después de analizar una por una, lo encontré: Tim Payne". Por eso mismo, le pidió una tarea a sus seguidores: "Tienen que empezar a seguir a @TimPayne__, reventar sus posteos a me gusta y comentarios, empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados, hay que hacer vídeos alimentando su leyenda, subir una foto con su figurita del Mundial, hay que lograr que Tim Payne esté en boca de todos".

"Me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales y encontré tu publicación. Te agradezco el apoyo, gracias, hermano", le respondió el futbolista neozelandés al influencer a través de un mensaje en Instagram. Gracias a esto, muchos argentinos estarán atentos a los encuentros del conjunto oceanico, que comparte el grupo con Bélgica, Egipto e Irán.

Quién es Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda

Tim Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland y su carrera arrancó lejos de los partidos importantes. A los 18 años consiguió un grandísimo progreso para un jugador de Nueva Zelanda: firmó con el Blackburn Rovers de Inglaterra. De esa manera, todos los que lo conocían predecían que era el comienzo de un largo trayecto dentro del fútbol europeo de primer nivel, pero nunca debutó y volvió a Oceania a reconstruir su carrera.

Tim Payne

Ese nuevo comienzo le dio un giro a su carrera, ya que actualmente tiene 40 partidos con los All Whites y formó parte del combinado que logó la clasificación al Mundial 2026. En esos 40 encuentros, Tim acumula 11 participaciones directas en los goles, teniendo 3 goles y 8 asistencias. Ahora, buscará lograr lo que no se pudo hasta ahora: que su país gane su primer partido en una Copa del Mundo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El posible contrato para una figura de la Selección Argentina.

Se filtró el contrato que le ofreció River a Otamendi

Paredes, capitán del Xeneize.

Boca se juega el semestre: necesita vencer a Universidad Católica para clasificar a octavos

River jugó contra Blooming.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo sobre Blooming por la Copa Sudamericana

El juvenil Lucas Silva metió un golazo con el que River selló el 3 a 0 ante Blooming. 
play

Con muchos pibes, River goleó 3 a 0 a Blooming y clasificó a los octavos de final

Walter Benítez se consagró campeón con Crystal Palace.
play

Con un argentino, Crystal Palace le ganó a Rayo Vallecano y se consagró campeón de la Conference League

Ralf Rangnick, el entrenador que transformó a la Selección de Austria.

Quién es Ralf Rangnick, el director técnico de Austria para el Mundial 2026

Rating Cero

Jon Bernthal y su transformación fisica para interpretar a The Punisher.

Entrenamiento para The Punisher: como fue la impresionante transformación de Jon Bernthal

¿Bronca en Es mi sueño?

Fuerte interna entre los integrantes de un programa de El Trece: "No se la aguantan más"

Barbano contó por qué no se lo dedicó a Calabró.

Rolando Barbano reveló por qué no le dedicó el Martín Fierro a Marina Calabró

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.

Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

últimas noticias

play

Cierran farmacias del Dr. Ahorro en todo el país: empleados reclaman pagos de salarios y vacaciones

Hace 2 minutos
Conocer la fórmula correcta permite anticipar el monto exacto antes de que se acredite el depósito.

Cómo calcular cuánto cobro de aguinaldo en 2026 si trabajé menos de seis meses

Hace 7 minutos
Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Sabores únicos y recorrido inolvidable: esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Hace 14 minutos
El álbum de figuritas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo puede descargarse de forma gratuita.

Lanzan el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

Hace 19 minutos
Este pueblito cerca de Mar del Plata es ideal para visitar el próximo fin de semana largo. 

Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

Hace 20 minutos