Franco Colapinto terminó 14° en la tercera práctica libre del Gran Premio de Monza

El piloto de Alpine logró escalar posiciones respecto del entrenamiento del viernes, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue 18°. La clasificación a la carrera será a partir de las 11.

Colapinto arranca un nuevo día en la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 14° en la última práctica libre del Gran Premio de Monza en la Fórmula 1. Los cañones están puestos en la clasificación que será a partir de las 11 de este sábado.

El trompo de Paul Aron en la primera práctica libre.
Video: el reemplazante de Colapinto protagonizó un impresionante trompo en la práctica libre de Monza

Después de haber logrado un histórico 11° lugar y de haber estado muy cerca de obtener su primer punto en 2025 en el GP de Países Bajos, el pilarense se prepara para intentar repetir la gesta. Tras la práctica del viernes, dio buenos indicios al quedar 14° gracias a una gran vuelta en el final de la tercera prueba.

El salto del final fue más que suficiente para dejar atrás a su compañero Pierre Gasly y, con 1m20s034 en el último intento y con cubiertas blandas usadas, tiene mejores sensaciones de cara a la clasificación, con un tiempo de 1:20.254 y quedando a +0.703 del líder. Lando Norris fue el más rápido de la FP3 y es el candidato a quedarse con la pole position.

“Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino”, comenzó su relato tras la práctica del viernes. Después agregó: “Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

Alpine, por su parte, anunció la renovación de Pierre Gasly y selló su futuro en la Fórmula 1 con la extensión de su contrato hasta el final de la temporada 2028. "Tenemos confirmado a nuestro piloto principal", dijo Flavio Briatore, el team manager.

Colapinto 30-8

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza

Sábado 6 de septiembre

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10:00

