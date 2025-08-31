Franco Colapinto completó su mejor carrera en Alpine y quedó 11° en el Gran Premio de Países Bajos El piloto argentino anduvo muy rápido en el circuito de Zandvoort y quedó a nada de sumar sus primeros puntos en el equipo francés. Oscar Piastri se llevó el triunfo, Max Verstappen finalizó segundo e Isaac Hadjar, en un rendimiento para el recuerdo, sumó su primer podio. Por







Colapinto finalizó 11 y su compañero Gasly terminó 17°

La Fórmula 1 volvió a las pistas con una victoria de Oscar Piastri que lo acerca al campeonato de Pilotos, donde las sorpresas la dieron el piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar quien sumó su primer podio y Franco Colapinto que completó su mejor carrea en Alpine y terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos.

El australiano lideró toda la jornada y sobre el final tuvo un gran alivio por el abandono de su compañero Lando Norris, por una falla en su auto, y así estiró la distancia en el campeonato. El podio lo completaron el local y campeón, Max Verstappen y el francés.

En un domingo cargado de emociones por las duras declaraciones de Flavio Briatore, el argentino logró demostrar todo su potencial y pese a los traspiés que tuvo que lidiar a lo largo de la carrera por varias órdenes por parte de los ingenieros de Alpine que priorizaban la posición de Pierre Gasly, Colapinto tuvo un buen rendimiento.

En la largada sobrepasó a Gabriel Bortoleto y después pudo hacer lo mismo con el francés, pero los incansables ingresos a boxes y la obligación de cederle el paso a Pierre lo hizo perder tiempo y posiciones. Pero sobre el final logró reponerse y quedó a tan solo un lugar por debajo de la zona de sumatoria de unidades. Por su parte, Gasly finalizó 17°.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy. Siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho”, señaló tras la carrera, visiblemente molesto y no se privó en asegurar que estaba “triste”.