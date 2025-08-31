31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto completó su mejor carrera en Alpine y quedó 11° en el Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino anduvo muy rápido en el circuito de Zandvoort y quedó a nada de sumar sus primeros puntos en el equipo francés. Oscar Piastri se llevó el triunfo, Max Verstappen finalizó segundo e Isaac Hadjar, en un rendimiento para el recuerdo, sumó su primer podio.

Por
Colapinto finalizó 11 y su compañero Gasly terminó 17°

Colapinto finalizó 11 y su compañero Gasly terminó 17°

La Fórmula 1 volvió a las pistas con una victoria de Oscar Piastri que lo acerca al campeonato de Pilotos, donde las sorpresas la dieron el piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar quien sumó su primer podio y Franco Colapinto que completó su mejor carrea en Alpine y terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto finalizó 11°, mientras que Gasly lo hizo 17° en el Gran Premio de Países Bajos
Te puede interesar:

La inocultable calentura de Colapinto con Alpine tras el 11° puesto en Países Bajos: "Era muy fácil..."

El australiano lideró toda la jornada y sobre el final tuvo un gran alivio por el abandono de su compañero Lando Norris, por una falla en su auto, y así estiró la distancia en el campeonato. El podio lo completaron el local y campeón, Max Verstappen y el francés.

En un domingo cargado de emociones por las duras declaraciones de Flavio Briatore, el argentino logró demostrar todo su potencial y pese a los traspiés que tuvo que lidiar a lo largo de la carrera por varias órdenes por parte de los ingenieros de Alpine que priorizaban la posición de Pierre Gasly, Colapinto tuvo un buen rendimiento.

En la largada sobrepasó a Gabriel Bortoleto y después pudo hacer lo mismo con el francés, pero los incansables ingresos a boxes y la obligación de cederle el paso a Pierre lo hizo perder tiempo y posiciones. Pero sobre el final logró reponerse y quedó a tan solo un lugar por debajo de la zona de sumatoria de unidades. Por su parte, Gasly finalizó 17°.

Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy. Siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho”, señaló tras la carrera, visiblemente molesto y no se privó en asegurar que estaba “triste”.

En cuanto al balance de la jornada, el pilarense consideró que “fue un buen fin de semana” ya que se siente “más consistente con el auto y un poco más cómodo”.

Embed

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Tras una buena actuación, y confiado, la próxima carrera de Fórmula 1 será el primer fin de semana de septiembre en Italia, en el Gran Premio de Monza, un circuito a Franco Colapinto conoce bien y que le trae buenos recuerdos ya que es donde debutó en la máxima categoría en 2024.

Viernes 05 de septiembre

  • Prácticas Libres 1: 10
  • Prácticas Libres 2: 8:30

Sábado 06 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: 7:30
  • Clasificación: 11

Domingo 07 de septiembre

  • Carrera: 10
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Flavio Briatore junto a Franco Colpainto. 

Tras las críticas, Briatore habló del futuro de Colapinto en Fórmula 1: "Nos quedan 10 carreras..."

Franco Colapinto, enojado por su 16° lugar.
play

Colapinto y su bronca tras la clasificación del Gran Premio de Países Bajos: "Me taparon...."

Colapinto ya piensa en la clasificación de las 10.

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

El argentino volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

Vuelve la Fórmula 1: el semestre que definirá el futuro de Colapinto

Franco Colapinto afronta las prácticas libres en Países Bajos.

Gran actuación de Colapinto en Países Bajos: quedó 9° en la segunda práctica libre

El bonaerense no tiene asegurada su plaza en 2026.

La Fórmula 1 actualizó la lista de pilotos para el 2026: ¿y Colapinto?

Rating Cero

Dai Fernández y Nico Vázquez son los protagonistas de Rocky.

Dai Fernández habló su supuesto romance con Nico Vázquez: "Por ahora no"

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

Sergio Ramos ahora es cantante.

Inesperado: Sergio Ramos se lanzó a la música y publicó su primera canción solista

Juliana Awada deslumbró con su look.

Prenda estrella: la bella falda con flecos que usó Juliana Awada para innovar su look

A dos años de la muerte de Silvina Luna.

A dos años de la muerte de Silvina Luna: revelaron cómo reaccionó cuando le comunicaron su enfermedad

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

últimas noticias

Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Hace 10 minutos
play

Elecciones en Corrientes: ya votó el 30% del padrón

Hace 14 minutos
Martín Ascúa votó en Paso de los Libres.

Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Es el día para cambiar la historia de la provincia"

Hace 21 minutos
Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial

Hace 21 minutos
Qué hacer si tenés problemas para ir al baño

Qué hacer si tenés problemas para ir al baño

Hace 32 minutos