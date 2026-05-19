19 de mayo de 2026 Inicio
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Boca recibió una mala noticia de último momento antes del partido con Cruzeiro y hay preocupación

El Xeneize sufrió un revés en la previa del encuentro contra el equipo brasileño en la Copa Libertadores, que será clave ya que intentará encaminar su clasificación a los octavos de final.

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Santiago Ascacibar fue suspendido por la Conmebol.

Santiago Ascacibar fue suspendido por la Conmebol.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó al futbolista de Boca Santiago Ascacibar con dos fechas de suspensión después de que fuera expulsado contra Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, por lo que además del partido de este martes con Cruzeiro tampoco podrá jugar frente a Universidad Católica por la última jornada del Grupo D.

Boca buscará encaminar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.
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Qué pasa con la clasificación de Boca si gana, empata o pierde ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Ascacibar fue sancionado por la Conmebol ya que el árbitro colombiano Carlos Betancur lo expulsó por roja directa en la derrota 1-0 con Barcelona de Ecuador después de pegarle una patada en la cabeza al delantero Milton Céliz. Además, el ente rector del fútbol sudamericano multó al ex Estudiantes con el pago de u$s3.000.

En tal sentido, el entrenador Claudio Úbeda deberá resolver al reemplazante del mediocampista de 29 años contra Cruzeiro, aunque se espera que defina entre Tomás Belmonte y Ander Herrera.

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El Xeneize llega al enfrentamiento contra Cruzeiro en un muy flojo momento: fue eliminado en los octavos de final en el Torneo Apertura frente a Huracán y en condición de local, y en el torneo internacional cayó en sus últimas dos presentaciones, frente a los brasileños y Barcelona de Ecuador.

El partido será crucial para el conjunto de La Boca, ya que en la tabla se posiciona tercero, por lo que casi no tiene margen de error. De todas maneras, aún depende de sí mismo e incluso podría terminar primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos restantes. Luego del cruce con el elenco de Belo Horizonte, recibirá a Universidad Católica el 28 de mayo desde las 21:30.

Qué pasa con la clasificación de Boca si gana, empata o pierde ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Estas serían todas las posibilidades teniendo en cuenta lo que pase este martes en La Bombonera y el jueves en el Claro Arena cuando la Universidad Católica reciba a Barcelona de Guayaquil.

Si Boca gana

  • Y la Universidad Católica pierde o empata: quedará con 9 puntos como líder de grupo
  • Y la Universidad Católica gana: quedará como escolta, detrás de los chilenos, con quien se enfrentan en la última jornada

Si Boca empata

  • Y la Universidad Católica pierde: estará segundo con 7 puntos, en búsqueda de Cruzeiro, que tendrá 8 unidades
  • Y la Universidad Católica empata: seguirá en la tercera posición, por detrás de los chilenos y los brasileños
  • Y la Universidad Católica gana: continuará tercero, pero sus posibilidades de ser primero serán muy bajas

Si Boca pierde

  • Y la Universidad Católica pierde: quedará en el tercer lugar con los mismos puntos que Barcelona de Ecuador, con 6
  • Y la Universidad Católica empata: jugará la última fecha sin chances de quedar primero, pero en un mano a mano de local ante los "Cruzados"
  • Y la Universidad Católica gana: disputará la última fecha eliminado de la Copa Libertadores, disputando el tercer lugar ante los ecuatorianos

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