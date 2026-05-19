Boca recibió una mala noticia de último momento antes del partido con Cruzeiro y hay preocupación El Xeneize sufrió un revés en la previa del encuentro contra el equipo brasileño en la Copa Libertadores, que será clave ya que intentará encaminar su clasificación a los octavos de final. Por Agregar C5N en









Santiago Ascacibar fue suspendido por la Conmebol. Getty Images

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sancionó al futbolista de Boca Santiago Ascacibar con dos fechas de suspensión después de que fuera expulsado contra Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, por lo que además del partido de este martes con Cruzeiro tampoco podrá jugar frente a Universidad Católica por la última jornada del Grupo D.

Ascacibar fue sancionado por la Conmebol ya que el árbitro colombiano Carlos Betancur lo expulsó por roja directa en la derrota 1-0 con Barcelona de Ecuador después de pegarle una patada en la cabeza al delantero Milton Céliz. Además, el ente rector del fútbol sudamericano multó al ex Estudiantes con el pago de u$s3.000.

En tal sentido, el entrenador Claudio Úbeda deberá resolver al reemplazante del mediocampista de 29 años contra Cruzeiro, aunque se espera que defina entre Tomás Belmonte y Ander Herrera.

Embed ¡ROJA PARA ASCACÍBAR EN GUAYAQUIL! El volante de Boca le metió una patada en la cabeza a Milton Céliz y ahora jugará con 10 lo que queda de partido ante Barcelona.



Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lA0maoMOGE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 6, 2026 El Xeneize llega al enfrentamiento contra Cruzeiro en un muy flojo momento: fue eliminado en los octavos de final en el Torneo Apertura frente a Huracán y en condición de local, y en el torneo internacional cayó en sus últimas dos presentaciones, frente a los brasileños y Barcelona de Ecuador.

El partido será crucial para el conjunto de La Boca, ya que en la tabla se posiciona tercero, por lo que casi no tiene margen de error. De todas maneras, aún depende de sí mismo e incluso podría terminar primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos restantes. Luego del cruce con el elenco de Belo Horizonte, recibirá a Universidad Católica el 28 de mayo desde las 21:30.