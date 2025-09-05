5 de septiembre de 2025 Inicio
Sin Franco Colapinto, se corre la primera práctica libre del Gran Premio de Monza

El piloto de Alpine le cederá su lugar al rookie Paul Aron solo por el primer entrenamiento. Se trata de un circuito muy especial para el pilarense: fue en el que debutó en 2024.

Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre.

Franco Colapinto afrontará un nuevo fin de semana en la Fórmula 1, esta vez en el Gran Premio de Monza. Más allá de que no estará en la primera práctica libre, será una prueba especial ya que es el circuito con el que debutó con Williams el año pasado.

El domingo 7 de septiembre se disputará el Gran Premio de Monza
Tras la polémica en Países Bajos, Gasly reveló la charla que tuvo con Colapinto

Después de haber logrado un histórico 11° lugar y de haber estado muy cerca de obtener su primer punto en 2025 en el GP de Países Bajos, el pilarense se prepara para intentar repetir la gesta.

Este fin de semana será distinto ya que Colapinto no será de la partida en la primera práctica libre y será reemplazado por Paul Aron. La determinación se debe a la exigencia de la máxima categoría donde cada equipo debe darle, al menos, cuatro tandas de entrenamiento a sus conductores más jóvenes en el transcurso de la temporada.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, aseguraron sobre el joven nacido en Estonia, que tendrá su tercera participación en los Entrenamientos Libres 1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Monza

Viernes 5 de septiembre

Práctica libre 1: 08:30 a 09:30

Práctica libre 2: 12:00 a 13:00

Sábado 6 de septiembre

Práctica libre 3: 07:30 a 08:30

Clasificación: 11:00 a 12:00

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10:00

