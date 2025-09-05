5 de septiembre de 2025 Inicio
Video: el reemplazante de Franco Colapinto protagonizó un impresionante trompo en la práctica libre de Monza

El estonio Paul Aron, rookie de Alpine, terminó 20° después de haber realizado una maniobra que lo marginó del circuito durante el entrenamiento. Quedó a medio segundo del francés Pierre Gasly, primero piloto de la escudería.

El trompo de Paul Aron en la primera práctica libre.

Paul Aron, el reemplazante de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Monza, protagonizó un momento de suma tensión durante el entrenamiento debido a un trompo que lo dejó fuera del circuito por unos minutos.

Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre.
Tras ausentarse de la primera práctica libre del GP de Italia, Colapinto correrá en la segunda

Según muestran las cámaras, el rookie de Alpine afrontaba su camino, pero en una de las curvas perdió aparentemente el control de su vehículo y comenzó a girar en trompo.

La velocidad promedio fue de 80 km/h, pero afortunadamente salió ileso y tampoco le generó daños al vehículo, algo muy importante de cara a la segunda práctica libre, que es la que hará Colapinto.

El domingo 7 de septiembre se disputará el Gran Premio de Monza

