Video: el reemplazante de Franco Colapinto protagonizó un impresionante trompo en la práctica libre de Monza El estonio Paul Aron, rookie de Alpine, terminó 20° después de haber realizado una maniobra que lo marginó del circuito durante el entrenamiento. Quedó a medio segundo del francés Pierre Gasly, primero piloto de la escudería. Por







El trompo de Paul Aron en la primera práctica libre.

Paul Aron, el reemplazante de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Monza, protagonizó un momento de suma tensión durante el entrenamiento debido a un trompo que lo dejó fuera del circuito por unos minutos.

Según muestran las cámaras, el rookie de Alpine afrontaba su camino, pero en una de las curvas perdió aparentemente el control de su vehículo y comenzó a girar en trompo.