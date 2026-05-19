Insólito: un elefante marino apareció en las calles de Ensenada y cortó el tráfico

El animal, aparentemente desorientado, fue visto en el camino que va a la Isla Santiago. Personal de Fauna y Guardaparques debieron intervenir para contenerlo y ponerlo a resguardo.

Un elefante marino sorprendió a los habitantes de Ensenada y causó caos en el tráfico. El animal, aparentemente desorientado, apareció en las calles y bloqueó la circulación en el camino hacia la Isla Santiago. Personal de Fauna y Guardaparques intervino rápidamente para contener al animal y trasladarlo a un lugar seguro.

De acuerdo a fuentes de la Municipalidad de Ensenada, el mamífero marino ya había sido localizado el día anterior en la zona del puente levadizo que une la Avenida Almirante Brown con la isla, pero este martes apareció en el medio del camino, interrumpiendo el tránsito.

Algunos residentes captaron momento en que el enorme animal se desplazaba sobre una camioneta de la Fundación Temaikèn , que había acudido al lugar para intentar contenerlo, y lo compartieron en redes sociales. En las imágenes se ve el gran tamaño del ejemplar marino que estuvo a punto de subirse a la caja del vehículo, mientras un hombre intentaba guiarlo hacia la zona de agua cercana, de donde habría salido.

Aunque para algunos puede representar una imagen insólita, la presencia de este tipo de animales en la zona es usual debido a la proximidad con el Río de la Plata. De todos modos, el personal de fauna destacó que en esta ocasión se trató de un animal de gran magnitud y es la primera vez que se encuentran con una situación como la vivida este martes.

El ejemplar en peligro de extinción apareció a metros del Canal Santiago, que divide el continente de la isla con doble salida hacia el Río de la Plata, desde donde presumen los especialistas que llegó el elefante marino.

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De acuerdo a lo informado por las autoridades del municipio de Ensenada, se trata de un elefante marino macho juvenil en buen estado de salud. Su traslado es complejo ya que requiere de especialistas y de vehículos adaptados. Desde Temaikèn intentaron que el animal suba voluntariamente a una rampa para llevarlo a estudio y determinar si está enfermo o desorientado.

Los elefantes marinos habitan en colonias de Península Valdés y están en peligro de extinción tras el brote de gripe aviar de 2023, que eliminó gran parte de la colonia y aumentó los avistamientos en la provincia de Buenos Aires.