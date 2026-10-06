6 de octubre de 2026 Inicio
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La emotiva carta de Nicolás Otamendi a Lionel Messi por su despedida: "Fue un privilegio"

El defensor tuvo su último entrenamiento con la camiseta argentina y le dedicó unas sentidas palabras al capitán, que este martes jugará su último partido ante Benín en el Monumental.

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Para no dejar de llorar: la emotiva carta de Otamendi a Messi en el día de su despedida
Para no dejar de llorar: la emotiva carta de Otamendi a Messi en el día de su despedida

Nicolás Otamendi tuvo su último entrenamiento con la Selección argentina y, en la previa de la despedida de Lionel Messi, publicó una emotiva carta en sus redes sociales. El defensor, campeón del mundo en Qatar 2022, repasó sus años con la Albiceleste y cerró el mensaje con una dedicatoria especial para el capitán: “Fue un privilegio ser parte de tu historia, enano”.

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Otamendi compartió sus sensaciones después de la última práctica en el predio de Ezeiza, en una jornada que también marcó el cierre de una etapa para Messi. El marcador central, que también tendrá su último partido con la Selección ante Benín, reconoció que intentó vivir el entrenamiento “como un día más”, pero desde el primer momento supo que sería diferente.

“Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez”, escribió.

El defensor también destacó lo que significó representar al país durante su carrera. “Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, señaló, antes de agradecer a los hinchas por el acompañamiento durante todos estos años.

“Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”, agregó Otamendi.

La dedicatoria de Otamendi a Messi

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El momento más emotivo de la carta llegó al final, cuando el defensor dejó de hablar de su propia despedida para referirse directamente a Messi y al partido que tendrá lugar este martes en el Monumental.

“Mañana es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todos los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia, enano”, escribió. Y cerró con una frase dedicada a la camiseta que vistió durante 17 años: “Hasta siempre, Selección. Gracias por todo”.

Una noche preparada para despedir a Messi

La Selección argentina enfrentará este martes a Benín desde las 20 en el estadio Monumental, en el último partido de Messi con la camiseta albiceleste ante el público argentino. La AFA preparó una jornada especial que comenzará varias horas antes del encuentro, con música en vivo, homenajes y distintos espectáculos.

El cronograma arrancará a las 17.30 y tendrá shows de artistas como Seba Mendoza, Román, el Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Lokura y Damas Gratis. Durante la noche también se presentarán Gaspar Benegas, de Los Fundamentalistas, La Sole y Ulises Bueno. El cierre incluirá un espectáculo de drones, luces y pirotecnia, además de una sorpresa musical.

La despedida contará además con la presencia de varios de los campeones del mundo de Qatar 2022. Entre ellos estarán Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Thiago Almada, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Ángel Correa. La AFA había invitado a todos los integrantes de aquel plantel para acompañar a Messi en su última noche con la Selección.

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