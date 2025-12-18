18 de diciembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Una fragancia masculina de estilo cálido y sofisticado se volvió la preferida del futbolista y destaca en el mercado argentino por su carácter distintivo.

  • La elección del delantero revela una inclinación por aromas intensos, elegantes y con toques amaderados y especiados.
  • La fragancia seleccionada se volvió un emblema dentro de la marca italiana y es reconocida por su perfil cálido y sofisticado.
  • Incluye ingredientes que combinan notas especiadas, acordes dulces y presencia amaderada, generando identidad y estilo.
  • Su precio en el país varía según tamaño y promociones disponibles en perfumerías destacadas.

La elección de Mauro Icardi en materia de fragancias deja en evidencia una preferencia marcada por aromas sofisticados y de fuerte personalidad. El delantero optó por The One for Men Eau de Parfum de Dolce & Gabbana, una fragancia reconocida por su equilibrio entre elegancia y calidez que refuerza su imagen de figura segura y con estilo definido.

La inclinación de Icardi hacia los perfumes intensos no responde al azar. Esta loción pertenece a la familia Amaderada Especiada, combinación que aporta carácter y profundidad, ideal para quienes priorizan presencia sin caer en excesos. Su estela cálida y envolvente se alinea con un perfil masculino que busca destacar de forma sobria.

Este perfume logró consolidarse como un clásico moderno dentro de la línea masculina de la marca italiana, posicionándose como una fragancia ideal para estaciones frías o salidas nocturnas. En Argentina, se comercializa en 50 ml y 100 ml, con valores que pueden variar según perfumería o descuentos, lo cual lo convierte en un artículo de lujo con disponibilidad local.

Cuál es el perfume favorito de Mauro Icardi

El perfume elegido por Mauro Icardi es The One for Men Eau de Parfum de Dolce & Gabbana, una fragancia lanzada en 2008 que logró construir una reputación sólida dentro del mercado. Su composición se destaca por notas de salida como pomelo, albahaca y cilantro; en el corazón aparecen jengibre, flor de azahar del naranjo y cardamomo; mientras que el fondo combina ámbar, tabaco y cedro.

Estos acordes generan una presencia intensa y la vuelven una elección atractiva para quienes buscan distinguirse sin necesidad de exagerar. La mezcla entre cardamomo y tabaco aporta fuerza, y el ámbar suma profundidad con un matiz cálido que deja una marca reconocible.

Cuánto sale el perfume favorito de Mauro Icardi

En Argentina, los precios varían según tamaño y promociones. El frasco de 50 ml se ofrece a $174.000, aunque con descuentos puede encontrarse alrededor de $130.000. La presentación de 100 ml alcanza los $214.000 y con rebajas llega a $160.500.

Para quienes buscan opciones más accesibles dentro del mercado nacional, existen alternativas que recrean un estilo similar. Entre ellas se destacan The Secret de Antonio Banderas, Natura Homem Essence y La Rive Hitfire, conocidas por ofrecer perfiles amaderados y especiados a menor costo.

