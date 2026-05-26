El mensaje de Claudia Ciardone a Wanda Nara sobre Martín Migueles: "Le hice llegar que no era..." La modelo reveló el mensaje que le envió a la exmujer de Mauro Icardi sobre el empresario y qué respondió el entorno de la mediática. Agregar C5N en









Ciardone aseguró que le respondieron que "Wanda no escucha a nadie". Redes sociales

Claudia Ciardone reapareció en los medios para hablar de la pareja de Wanda Nara, Martín Migueles, y aseguró que mucho antes de los rumores de la separación de la mediática y el empresario, ella la alertó: "Le hice llegar que no era un tipo confiable”.

La modelo, que tuvo una relación con Migueles, detalló que había indicios en su perfil por el que nunca llegó a tenerle plena confianza: “A mí nunca me cerró, por eso nunca lo llevé a mi casa. Tenía intuiciones, veía cosas raras en sus maneras de manejarse, me hacía ruido como persona”.

La vedette reveló la forma en que el emprendedor inmobiliario quería formalizar un noviazgo, a pesar de que salía a su vez con otras mujeres: “Yo lo estaba conociendo, pero no éramos una pareja. Él siempre quería ir más allá. Él me decía que estaba solo, pero estaba con varias más”.

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Ciardone habló en Puro Show sobre la situación que estaría viviendo la exmujer de Mauro Icardi: “Ojalá ella pueda ver lo que está mejor para ella. Es algo que me sucedió a mí y hoy en día es de público conocimiento”.