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El mensaje de Claudia Ciardone a Wanda Nara sobre Martín Migueles: "Le hice llegar que no era..."

La modelo reveló el mensaje que le envió a la exmujer de Mauro Icardi sobre el empresario y qué respondió el entorno de la mediática.

Ciardone aseguró que le respondieron que Wanda no escucha a nadie.

Ciardone aseguró que le respondieron que "Wanda no escucha a nadie".

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Claudia Ciardone reapareció en los medios para hablar de la pareja de Wanda Nara, Martín Migueles, y aseguró que mucho antes de los rumores de la separación de la mediática y el empresario, ella la alertó: "Le hice llegar que no era un tipo confiable”.

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La modelo, que tuvo una relación con Migueles, detalló que había indicios en su perfil por el que nunca llegó a tenerle plena confianza: “A mí nunca me cerró, por eso nunca lo llevé a mi casa. Tenía intuiciones, veía cosas raras en sus maneras de manejarse, me hacía ruido como persona”.

La vedette reveló la forma en que el emprendedor inmobiliario quería formalizar un noviazgo, a pesar de que salía a su vez con otras mujeres: “Yo lo estaba conociendo, pero no éramos una pareja. Él siempre quería ir más allá. Él me decía que estaba solo, pero estaba con varias más”.

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Ciardone habló en Puro Show sobre la situación que estaría viviendo la exmujer de Mauro Icardi: “Ojalá ella pueda ver lo que está mejor para ella. Es algo que me sucedió a mí y hoy en día es de público conocimiento”.

La exparticipante de Gran Hermano recordó que habló con Nara por una amiga que hizo de intermediaria: "Previo a todo lo que pasó, le hice llegar que Martín no era un tipo de persona muy confiable, que se fijara”.

Lo más sorpresivo de la nota fue que Ciardone reveló que fue la mamá de Wanda Nara quien descartó cualquier rumor sobre la pareja de su hija: "La mamá lo que le respondió a mi amiga es que Wanda no escucha a nadie, entonces no le podés dar un consejo”.

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