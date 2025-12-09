Ofrecieron a Enzo Pérez a otro grande del fútbol argentino tras su salida de River

El mediocampista es uno de cinco jugadores históricos del ciclo de Marcelo Gallardo que se despidieron de Núñez y no renovaron su continuidad con el club.

Enzo Pérez , uno de los ídolos de River, dejó el club y sin rumbo confirmado, apareció en el radar de uno de los clubes grandes del fútbol. ¿Aceptará la oferta?

El presidente de San Lorenzo , Marcelo Moretti, comenzó a poner las miras en el armado del plantel para 2026 y en ese contexto, le ofreció al entrenador Damián Ayude al histórico mediocampista e ídolo del Millonario.

Aunque el presente económico del Ciclón no es el mejor por las 14 inhibiciones que le impiden incorporar refuerzos, Moretti confía en que levantará las retenciones e incluso que también le ofreció entre cuatro y cinco posibles refuerzos, entre ellos el excapitán de Estudiantes, a Ayude.

En el mediocampo, el conjunto de Boedo cuenta actualmente con Tripichio, los hermanos Perruzzi, Cecchini y Nery Domínguez, aunque tanto Cecchini como Nery tienen un pie afuera del club y podrían dejar vacante un lugar clave en el mediocampo.

De igual modo, por ahora, se trata de un ofrecimiento inicial, pero el nombre de Enzo Pérez ya empezó a circular por los pasillos del Nuevo Gasómetro, que también compiten con las ofertas que podría tener desde el conjunto de La Plata e incluso de Instituto de Córdoba.

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana y qué equipos podría enfrentar River

Pese al pésimo 2025, River mantenía una única ilusión de jugar la Copa Libertadores 2026, dependiendo de Boca sean campeones del Torneo Clausura, pero al quedar eliminado ante Racing en las semifinales, ahora el equipo de Marcelo Gallardo jugará la Copa Sudamericana el próximo año. Ahora, los hinchas deberán estar atentos de cuándo será el sorteo y saber quiénes serán sus posibles rivales.

Salvo los equipos de Argentina y Brasil, en el mes de marzo se jugará una primera fase para determinar los equipos que iniciarán directamente en fase de grupos. Tras ello confirmado, el sorteo para conocer los grupos de la Copa Sudamericana será el miércoles 18 de marzo.

De esta manera, la fase de grupos se desarrollará entre el martes 7 de abril y el jueves 28 de mayo, en el que el primero de cada zona se clasificará a los octavos, mientras que los segundos tendrán que jugar una instancia clasificatoria a octavos de final ante alguno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los cruces serán partidos de ida y vuelta en octavos, cuartos y semifinal hasta llegar a la final única.