Gol de Mauro Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia El delantero argentino volvió a convertir en la goleada de Galatasaray por 4-1 ante Antalyaspor, por la 16ª fecha de la Superliga turca, y su pareja explotó de felicidad junto a su familia en medio de rumores sobre una posible salida del equipo.







La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.

El delantero Mauro Icardi anotó en la goleada de su equipo, Galatasaray, frente al Antalyaspor por 4-1, por la 16ª fecha de la Superliga turca, y su pareja Eugenia China Suárez explotó de felicidad en un festejo con toda su familia que enseguida se volvió viral.

En medio de rumores de salida del jugador argentino del club turco, Icardi acalló voces tras convertir el cuarto y último gol de su equipo en condición de visitante, en la ciudad de Antalya, para alejarse de la cima del campeonato, con 39 puntos, a cinco del escolta, Trabzonspor.

Embed China Suarez: "Seni mutlu görmek beni mutlu ediyor " https://t.co/t5iXxVYndd pic.twitter.com/7uhtf6slM6 — Peindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) December 13, 2025 El conjunto conducido por Okan Buruk se impuso gracias a los goles de Leroy Sané, Roland Sallai, Victor Osimhen y Mauro Icardi, mientras que para los de Erol Bulut descontó Sander van de Streek. La China, fiel a su estilo, no sólo festejó el tanto del goleador, sino que también le envió un mensaje a través de sus redes que enterneció a todos.

"Verte feliz me hace feliz", escribió la actriz, tras subir un video donde se la ve celebrando frente al televisor junto a sus hijas -incluida Rufina, ya de regreso a Estambul luego de asistir a la boda de su papá Nicolás Cabré- y su círculo íntimo. Luego, junto a un corazón rojo, publicó un mensaje especial con la imagen del futbolista a pura sonrisa.