Sinayogo Sinayoko, el brujo de Malí que prometió la Copa África de Naciones.
Infobae
La policía de Malí detuvo a un brujo que había prometido el título de la Copa Africana, pero sufrió un intento de linchamiento en su domicilio particular después de que su Selección quedara eliminada. El arresto ocurrió tras la derrota 0-1 del combinado maliense ante Senegal por los cuartos de final del torneo, y la justicia local inició una investigación formal por estafa y charlatanismo a través de plataformas digitales.
El hombre, identificado como Sinayogo Sinayoko, recolectó más de 22 millones de francos CFA, una cifra cercana a los u$s39.000, mediante donaciones por Internet. Usó las redes sociales para asegurar a los simpatizantes que sus rituales garantizarían el trofeo para la selección local, y el fraude movilizó a una multitud enardecida que rodeó su casa una vez confirmada la eliminación.
Intentaron linchar al brujo que aseguró que Malí ganaría la Copa África
Infobae
Agentes de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia evacuaron al sospechoso para evitar consecuencias físicas graves ante la furia popular. "El charlatanismo está penado por la ley en Malí", explicó un responsable del área de seguridad sobre los cargos actuales.
Según reportó Infobae, el hombre no tenía antecedentes en prácticas espirituales tradicionales: antes de este episodio, Sinayoko era conocido únicamente como un activista político. "Se autoproclamó marabú de la noche a la mañana, amasando una fortuna", revelaron.
La derrota por 1-0 ante el conjunto senegalés, con gol de Sadio Mané, puso fin al sueño deportivo y al lucrativo negocio del falso brujo. Dos colaboradores directos del acusado confirmaron que el traslado hacia la dependencia policial se dio bajo estrictas medidas de custodia.
Alerta para la Selección: Nigeria dio el golpe y eliminó a Argelia de la Copa Africana
El rival de la Albiceleste en el Grupo J del Mundial 2026 quedó fuera de competencia en los cuartos de final a manos de Nigeria. Las "Águilas Verdes" se impusieron con un contundente 2-0 gracias a los tantos marcados por Osimhen y Adams.
El cuerpo técnico de Lionel Scaloni tomó nota de la derrota de Argelia, ya que el equipo africano perdió su solidez habitual. Ni Riyad Mahrez, con su jerarquía, ni la solidez de Ramy Bensebaini en defensa pudieron con el seleccionado nigeriano, que se transformó en la gran sensación del torneo, a pesar de los conflictos internos, y ya aguarda su cruce en las semifinales.