Escándalo: detuvieron a un brujo que había prometido que Malí ganaría la Copa Africana Sinayogo Sinayoko terminó bajo custodia policial tras la eliminación de su selección frente a Senegal. El hombre recaudó miles de dólares con falsas garantías de éxito deportivo. Por + Seguir en







Sinayogo Sinayoko, el brujo de Malí que prometió la Copa África de Naciones. Infobae

La policía de Malí detuvo a un brujo que había prometido el título de la Copa Africana, pero sufrió un intento de linchamiento en su domicilio particular después de que su Selección quedara eliminada. El arresto ocurrió tras la derrota 0-1 del combinado maliense ante Senegal por los cuartos de final del torneo, y la justicia local inició una investigación formal por estafa y charlatanismo a través de plataformas digitales.

El hombre, identificado como Sinayogo Sinayoko, recolectó más de 22 millones de francos CFA, una cifra cercana a los u$s39.000, mediante donaciones por Internet. Usó las redes sociales para asegurar a los simpatizantes que sus rituales garantizarían el trofeo para la selección local, y el fraude movilizó a una multitud enardecida que rodeó su casa una vez confirmada la eliminación.

Intentaron linchar al brujo que aseguró que Malí ganaría la Copa África Infobae Agentes de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia evacuaron al sospechoso para evitar consecuencias físicas graves ante la furia popular. "El charlatanismo está penado por la ley en Malí", explicó un responsable del área de seguridad sobre los cargos actuales.

Según reportó Infobae, el hombre no tenía antecedentes en prácticas espirituales tradicionales: antes de este episodio, Sinayoko era conocido únicamente como un activista político. "Se autoproclamó marabú de la noche a la mañana, amasando una fortuna", revelaron.

Malí Brujo www.elgrafico.com.ar La derrota por 1-0 ante el conjunto senegalés, con gol de Sadio Mané, puso fin al sueño deportivo y al lucrativo negocio del falso brujo. Dos colaboradores directos del acusado confirmaron que el traslado hacia la dependencia policial se dio bajo estrictas medidas de custodia.