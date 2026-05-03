Racing empató con Huracán pero clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura 2026: así están todos los cruces

La Academia igualó 0-0 en Avellaneda y sufrió hasta último momento, pero se metió entre los primeros ocho equipos de la Zona B. Todos los partidos de la próxima fase se definirán este lunes.

Racing empató 0-0 con Huracán en el estadio Juan Domingo Perón por la fecha 9 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 , que se había postergado por un paro del fútbol argentino. De esta manera, clasificó a los octavos de final debido a otros resultados y ahora enfrentará a Estudiantes en La Plata.

El primer acercamiento del partido fue de Huracán con un remate de volea del carrilero Lucas Blondel luego de un centro desde la derecha, que fue bloqueado por el defensor Ezequiel Cannavo , dentro del área. En tanto, luego respondió Racing con una posibilidad desperdiciada de Matías Zaracho , tras un centro de Gabriel Rojas.

En este marco, durante el segundo tiempo, el ecuatoriano Jordy Caicedo contó con una posibilidad para el equipo de Parque Patricios, aunque su intento no tuvo precisión y se fue desviado. Después, Tomás Pérez buscó para los de Avellaneda con un remate bajo que fue tapado por el arquero Galíndez.

En tanto, la fortuna le dio una jugada de riesgo al equipo de Avellaneda: luego de una trepada del lateral Tobías Rubio hasta el vértice derecho del área, su centro atrás fue desviado por el defensor Lucas Carrizo , en un despeje que fue efectivo pero pasó a centímetros del poste izquierdo de Galíndez.

Por su parte, Santiago Sosa después remató y su tiro se fue desviado, por lo que la pelota pegó en el lado externo de la red del arco del Globo.

Con el empate con Huracán, la Academia clasificó debido a la derrota 2-1 de Barracas Central contra Banfield, el empate 1-1 entre Rosario Central y Tigre y la caída 4-0 de Sarmiento ante Belgrano. Por su parte, el conjunto de Diego Martínez también accedió a la siguiente instancia.

Todos los partidos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Tras el cruce entre Racing y el Globo, se definieron distintos encuentros de la próxima fase del campeonato, aunque Defensa y Justicia visitará a Gimnasia de Mendoza este lunes a las 17. En caso de obtener el triunfo, el Halcón se meterá entre los primeros ocho equipos de la Zona A del Apertura y dejará afuera a Unión.