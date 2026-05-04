¿Boca vs. River en los playoffs del Torneo Apertura 2026? Cuándo podrían enfrentarse y en qué estadio Por las posiciones en donde seguramente terminen en sus zonas hace que un cruce solo sea viable en la final, con sede neutral. Por + Seguir en







Todo lo que debe ocurrir para que la máxima rivalidad del fútbol argentino se juegue en los playoffs.

La posibilidad de un Superclásico en los playoffs del Torneo Apertura 2026 está sobre la mesa, pero con condiciones muy específicas que determinan cuándo y dónde podría ocurrir. Boca, luego de vencer a Central Córdoba por 2 a 1 en Santiago del Estero, quedó prácticamente ubicado como segundo en la Zona A. River, por otra parte, también consolidó la segunda posición en la Zona B luego de los resultados del resto de los equipos de su grupo.

Esta disposición permitió que, al estar ambos clubes en la misma posición pero en zonas diferentes, quedan en lados opuestos de la llave. En el fútbol argentino con este formato, Boca y River nunca se enfrentaron en instancias de playoffs de liga, aunque sí tuvieron un antecedente en la Copa de la Liga 2024, torneo con una estructura similar, donde el Xeneize se impuso 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El último Superclásico, disputado el 19 de abril, también quedó en manos de Boca, que ganó 1 a 0 con un penal que convirtió Leandro Paredes.

Aún así, al final de la jornada de este lunes podría haber un cambio, aunque es poco probable que suceda. Boca podría caer al tercer puesto únicamente si Vélez golea a Newell's por siete tantos o más. Con ese panorama, los cruces y el recorrido posible de cada equipo hacia una eventual final ya empiezan a tomar forma.

River vs Boca X (@RiverPlate)

Cuándo podrían enfrentarse Boca y River por los playoffs del Torneo Apertura 2026 Al terminar segundos en sus respectivos grupos, Boca y River integran mitades distintas del cuadro de playoffs, lo que elimina cualquier posibilidad de cruce en octavos o semifinales. El único escenario en el que ambos podrían verse las caras es en una hipotética final, que se disputaría en cancha neutral.