4 de mayo de 2026 Inicio
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¿Boca vs. River en los playoffs del Torneo Apertura 2026? Cuándo podrían enfrentarse y en qué estadio

Por las posiciones en donde seguramente terminen en sus zonas hace que un cruce solo sea viable en la final, con sede neutral.

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Todo lo que debe ocurrir para que la máxima rivalidad del fútbol argentino se juegue en los playoffs.

Todo lo que debe ocurrir para que la máxima rivalidad del fútbol argentino se juegue en los playoffs.

La posibilidad de un Superclásico en los playoffs del Torneo Apertura 2026 está sobre la mesa, pero con condiciones muy específicas que determinan cuándo y dónde podría ocurrir. Boca, luego de vencer a Central Córdoba por 2 a 1 en Santiago del Estero, quedó prácticamente ubicado como segundo en la Zona A. River, por otra parte, también consolidó la segunda posición en la Zona B luego de los resultados del resto de los equipos de su grupo.

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Esta disposición permitió que, al estar ambos clubes en la misma posición pero en zonas diferentes, quedan en lados opuestos de la llave. En el fútbol argentino con este formato, Boca y River nunca se enfrentaron en instancias de playoffs de liga, aunque sí tuvieron un antecedente en la Copa de la Liga 2024, torneo con una estructura similar, donde el Xeneize se impuso 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El último Superclásico, disputado el 19 de abril, también quedó en manos de Boca, que ganó 1 a 0 con un penal que convirtió Leandro Paredes.

Aún así, al final de la jornada de este lunes podría haber un cambio, aunque es poco probable que suceda. Boca podría caer al tercer puesto únicamente si Vélez golea a Newell's por siete tantos o más. Con ese panorama, los cruces y el recorrido posible de cada equipo hacia una eventual final ya empiezan a tomar forma.

River vs Boca

Cuándo podrían enfrentarse Boca y River por los playoffs del Torneo Apertura 2026

Al terminar segundos en sus respectivos grupos, Boca y River integran mitades distintas del cuadro de playoffs, lo que elimina cualquier posibilidad de cruce en octavos o semifinales. El único escenario en el que ambos podrían verse las caras es en una hipotética final, que se disputaría en cancha neutral.

En la primera fase de los playoffs, ambos tendrán la ventaja de jugar en sus estadios la mayor parte del recorrido. La única excepción sería si se enfrentan con los primeros de cada zona, ya que Boca podría visitar a Independiente Rivadavia y River a Estudiantes, actual líder de la Zona A, en caso de que los cruces así lo determinen.

Boca Leandro Paredes festejo River

En qué estadio se enfrentarían Boca y River por los playoffs del Torneo Apertura 2026

Si el cruce entre Boca y River se produce en la final de los playoffs, el partido se jugaría en cancha neutral, descartando tanto La Bombonera como el Monumental como sedes. Esta condición ya está definida por el reglamento del torneo para la definición. En este torneo, ya fue oficializado el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba como el escenario del partido definitorio.

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