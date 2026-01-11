11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

El atacante de Boca quedó habilitado para representar a Paraguay tras completar el trámite de ciudadanía y pasó a ser una opción concreta para la próxima Copa del Mundo.

Por
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Instagram @milton_delgado05
  • El futbolista terminó el proceso legal y ya cuenta con la documentación paraguaya.
  • La gestión se activó por un pedido expreso del cuerpo técnico de la Albirroja.
  • Podría ser citado por primera vez en la fecha FIFA de marzo.
  • Se suma a la lista de argentinos que integran el seleccionado guaraní.

Ya con documento en mano, el delantero de Boca Milton Giménez quedó oficialmente habilitado para jugar el Mundial 2026 con Paraguay luego de recibir la ciudadanía de ese país, un paso clave que lo deja disponible para una eventual convocatoria internacional.

El conjunto dejó a al vista una búsqueda de identidad personal.
Te puede interesar:

El look de Neymar que rompió el esquema de las redes: lució un outfit muy callejero

El delantero atravesó un proceso administrativo que se extendió durante varios meses y que concluyó en plena pretemporada. La nacionalización fue posible gracias a su vínculo familiar directo con Paraguay.

La situación se da en un contexto de renovación y búsqueda de variantes ofensivas por parte del seleccionado guaraní, que ya tiene la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

milton Gimenez River
El delantero obtuvo la nacionalidad paraguaya tras completar un trámite administrativo iniciado en 2025.

El delantero obtuvo la nacionalidad paraguaya tras completar un trámite administrativo iniciado en 2025.

Los números de Milton Giménez en Boca

Giménez se incorporó a Boca luego de un buen recorrido en el fútbol argentino y fue ganando lugar como alternativa ofensiva dentro del plantel profesional. Desde su llegada al club, el delantero acumuló 59 partidos oficiales en todas las competencias, con 17 goles convertidos, sumando tanto torneos locales como compromisos internacionales.

milton gimenez gimnasia
Milton Giménez registra 59 partidos y 17 goles con la camiseta de Boca entre todas las competencias.

Milton Giménez registra 59 partidos y 17 goles con la camiseta de Boca entre todas las competencias.

En el ámbito doméstico disputó 48 encuentros de liga y marcó 15 tantos, mientras que en copas internacionales registró 4 presencias y 1 gol, números que lo posicionaron como una opción concreta en la rotación ofensiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River afronta la primera prueba de la pretemporada 2026.

Con la ilusión renovada, River arranca el 2026 poniéndose a prueba ante Millonarios

Minoungou se transformó en símbolo de superación tras perder la visión de su ojo izquierdo y mantenerse en la élite.

La historia del delantero que tiene un solo ojo y goleó a Messi en una final

El DT deberá someterse a una larga recuperación.

Zubeldía fue operado con éxito del corazón, pero tendrá una recuperación más extensa de lo previsto

Gastón Ávila regresa a Rosario Central tras su paso por Europa y Brasil, cedido desde Ajax con opción de compra.

No es Carboni: el futbolista con paso europeo que llegó a la Argentina para jugar en 2026

Montiel y Abaldo, los autores de los goles en independiente.

Independiente reaccionó rápido y superó por 2-1 a Alianza Lima en su primer amistoso de verano

Ramy Bensebaini, una de las figuras de Argelia, se agarra la cabeza.
play

Alerta para la Selección: Nigeria dio el golpe y eliminó a Argelia de la Copa Africana

Rating Cero

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

En la actualidad, su vida transcurre en una etapa de mayor calma y proyección junto a Nicolás González en Madrid.

Ex novio famoso: quién es y cuál es la curiosa historia de Ludmila Isabella, la nueva novia de Nico González

El film establece un puente simbólico entre música, tradición y espiritualidad
play

Un nuevo documental llega a Netflix sobre una histórica banda británica: de cual se trata

Las actuaciones sostienen el clima oscuro y ambiguo, especialmente la química tensa entre Thompson y Bernthal.
play

Este policial llegó a Netflix, tiene misterio pero una gran curiosidad: una ex pareja buscará resolverlo y afrontará secretos de su pasado

últimas noticias

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Hace 20 minutos
Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.

Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Hace 44 minutos
play
La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Hace 44 minutos
Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Hace 45 minutos
Miramar tiene acceso directo por ruta y servicios regulares de transporte de larga distancia.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino para disfrutar de su paseo costero, bosque energético y vivero en el verano 2026

Hace 45 minutos