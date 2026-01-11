Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026

Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026.
Instagram @milton_delgado05
El futbolista terminó el proceso legal y ya cuenta con la documentación paraguaya.
La gestión se activó por un pedido expreso del cuerpo técnico de la Albirroja.
Podría ser citado por primera vez en la fecha FIFA de marzo.
Se suma a la lista de argentinos que integran el seleccionado guaraní.
Ya con documento en mano, el delantero de Boca Milton Giménez quedó oficialmente habilitado para jugar el Mundial 2026 con Paraguay luego de recibir la ciudadanía de ese país, un paso clave que lo deja disponible para una eventual convocatoria internacional.
El delantero atravesó un proceso administrativo que se extendió durante varios meses y que concluyó en plena pretemporada. La nacionalización fue posible gracias a su vínculo familiar directo con Paraguay.
La situación se da en un contexto de renovación y búsqueda de variantes ofensivas por parte del seleccionado guaraní, que ya tiene la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Los números de Milton Giménez en Boca
Giménez se incorporó a Boca luego de un buen recorrido en el fútbol argentino y fue ganando lugar como alternativa ofensiva dentro del plantel profesional. Desde su llegada al club, el delantero acumuló 59 partidos oficiales en todas las competencias, con 17 goles convertidos, sumando tanto torneos locales como compromisos internacionales.
En el ámbito doméstico disputó 48 encuentros de liga y marcó 15 tantos, mientras que en copas internacionales registró 4 presencias y 1 gol, números que lo posicionaron como una opción concreta en la rotación ofensiva.