Es un delantero argentino, juega en un grande de Argentina y recibió el documento paraguayo: puede ir al Mundial 2026 El atacante de Boca quedó habilitado para representar a Paraguay tras completar el trámite de ciudadanía y pasó a ser una opción concreta para la próxima Copa del Mundo.







Gustavo Alfaro impulsó la gestión para sumar variantes ofensivas de cara al Mundial 2026. Instagram @milton_delgado05

El futbolista terminó el proceso legal y ya cuenta con la documentación paraguaya.

La gestión se activó por un pedido expreso del cuerpo técnico de la Albirroja.

Podría ser citado por primera vez en la fecha FIFA de marzo.

Se suma a la lista de argentinos que integran el seleccionado guaraní. Ya con documento en mano, el delantero de Boca Milton Giménez quedó oficialmente habilitado para jugar el Mundial 2026 con Paraguay luego de recibir la ciudadanía de ese país, un paso clave que lo deja disponible para una eventual convocatoria internacional.

El delantero atravesó un proceso administrativo que se extendió durante varios meses y que concluyó en plena pretemporada. La nacionalización fue posible gracias a su vínculo familiar directo con Paraguay.

La situación se da en un contexto de renovación y búsqueda de variantes ofensivas por parte del seleccionado guaraní, que ya tiene la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

milton Gimenez River El delantero obtuvo la nacionalidad paraguaya tras completar un trámite administrativo iniciado en 2025. Los números de Milton Giménez en Boca Giménez se incorporó a Boca luego de un buen recorrido en el fútbol argentino y fue ganando lugar como alternativa ofensiva dentro del plantel profesional. Desde su llegada al club, el delantero acumuló 59 partidos oficiales en todas las competencias, con 17 goles convertidos, sumando tanto torneos locales como compromisos internacionales.