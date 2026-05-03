3 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Atlético Tucumán

El Millonario cayó 1-0 con el Decano en el Monumental por la Zona B del Torneo Apertura 2026. Ahora, buscará recuperarse en su siguiente partido.

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River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental.

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental.

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Renzo Tesuri convirtió el gol de Atlético Tucumán contra River.
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El próximo encuentro de River será contra Carabobo, en el marco de la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana, en el que el Millonario es líder con siete puntos, por lo que podría encaminar su clasificación a los octavos de final en caso de conseguir la victoria. El encuentro se llevará adelante el jueves desde las 21:30 en el Estadio Polideportivo Misael Delgado.

Chacho Coudet
Eduardo Coudet, DT de River.

Eduardo Coudet, DT de River.

El equipo de Núñez y el equipo venezolano volverán a enfrentarse en la actual edición de la Copa Sudamericana, ya que jugaron el 15 de abril en el Monumental por la segunda jornada. En esa oportunidad, los de Eduardo Coudet se impusieron 1-0 con un gol del delantero Sebastián Driussi.

A River le tocó uno de los grupos más difíciles con varios viajes largos y rivales de los más variados en una competencia que volvió a jugar después de 11 años. La última vez que había dicho presente llegó hasta semifinales en 2015, donde cayó con Huracán, cuando todavía la Sudamericana y la Libertadores se disputaban semestralmente y no al mismo tiempo.

El campeón del mundo que River iría a buscar en junio

River comienza de a poco a planificar el mercado de pases de mitad de año y hay un futbolista campeón del mundo con la Selección argentina que podría terminar jugando en el club Millonario luego del Mundial 2026.

La noticia generó sorpresa entre los hinchas porque se trata de un jugador que no estaba en el radar futbolístico de la dirigencia y que fue acercado por un representante luego de una primera reunión fallida por el interés de Ángel Correa, que actualmente juega en Tigres de México.

El jugador en cuestión es Thiago Almada, surgido en Vélez y campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022. El futbolista actualmente forma parte del plantel del Atlético Madrid y buscaría una salida en junio debido a que el entrenador Diego Simeone no lo considera entre los titulares e ingresa pocos minutos.

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