River presiona a Atlético Tucumán pero no puede: pierde 1-0 en el Monumental

El Millonario recibe al Decano por la fecha 9 de la Zona B, que había sido postergada debido a un paro del fútbol argentino. El gol lo convirtió Renzo Tesuri. El árbitro es Yael Falcón Pérez.

River pierde 1-0 con Atlético Tucumán en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 9 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 , que había sido postergada debido a un paro del fútbol argentino. El gol lo convirtió Renzo Tesuri durante el primer tiempo.

River va por otro triunfo ante Atlético Tucumán para cerrar el grupo lo más arriba posible

El Millonario, ya clasificado a los playoffs como segundo, busca su tercer triunfo consecutivo, mientras que el Decano pretende dar el golpe pese a que no tiene chances de meterse en los octavos de final. El árbitro es Yael Falcón Pérez.

Durante el primer tiempo, el equipo de Núñez expuso una superioridad por el nivel colectivo, especialmente con las intervenciones de Aníbal Moreno, Tomás Galván y Maximiliano Meza , quien volvió a ser titular después de siete meses tras una larga recuperación debido a una lesión. Los mediocampistas se asociaron con los delanteros del equipo, Ian Subiabre, Facundo Colidio y Agustín Ruberto , mientras intentaban sostener la intensidad.

En este marco, Fabricio Bustos tuvo la primera posibilidad de gol con un remate de zurda desde afuera del área, luego de una jugada con Colidio y Meza. Sin embargo, Atlético Tucumán respondió y abrió el marcador sorpresivamente a los 19 minutos tras una gran acción individual de Franco Nicola , un disparo fallido de Maximiliano Villa y la definición de Tesuri. El tanto fue un baldazo de agua fría para el Millonario, que sintió el golpe y bajó su nivel.

No obstante, River presionó y contó con chances para convertir, como un intento de Ruberto de zurda despejado por Luis Ingolotti al tiro de esquina, un intento de Germán Pezzella tras un córner que se fue por arriba y un disparo de Subiabre desde afuera del área después de un error del arquero de Atlético Tucumán.

Atlético Tucumán Atlético Tucumán abrió el marcador en el Monumental. El Gráfico

En tanto, el Decano buscó aprovechar la desesperación del Millonario y tuvo una situación clara para anotar el segundo mediante un mano a mano de Leandro Díaz, que fue tapado por Santiago Beltrán, quien otra vez pisó fuerte en el arco del conjunto de Núñez.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, volvió a poner en la cancha a algunos jugadores habitualmente suplentes mayormente alternativo para enfrentar a Atlético Tucumán tras el triunfo 1-0 sobre Bragantino por la Copa Sudamericana, debido a que ese partido se jugó el jueves. En este marco, Bustos juega por Gonzalo Montiel, Pezzella por Lucas Martínez Quarta, Meza por Juan Cruz Meza y Ruberto por Maximiliano Salas.

Por su parte, el DT del conjunto tucumano, Julio César Falcioni, repite el equipo que empató 1-1 con Banfield por la fecha 16 del Apertura.

En tanto, el Millonario afronta el partido después de que Coudet alcanzara su décimo encuentro en el banco del equipo, ya que acumula ocho triunfos, un empate y una derrota.

El gol de Atlético Tucumán a River, por el Torneo Apertura 2026

Embed ¡PEGÓ EL DECANO! Franco Nicola pintó a Pezzella, tiró el centro y la pelota le llegó a Tesuri, que marcó el primero de Atlético Tucumán vs. River en el Monumental.



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River vs. Atlético Tucumán: formaciones