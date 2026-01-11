El presidente de la FIFA eligió un gol de Argentina como el mejor en la historia de los mundiales Gianni Infantino destacó un tanto de la albiceleste como el más emblemático de la Copa del Mundo. "Un gol que no podría haber sido más bonito", señaló. Por + Seguir en







Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Redes Sociales

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, seleccionó el segundo gol del astro Diego Maradona contra Inglaterra para la Selección argentina en el Mundial 1986 como el mejor tanto en la historia de la Copa del Mundo.

En su cuenta de la red social Instagram, Infantino destacó al recordado gol de Maradona contra la Selección inglesa por los cuartos de final de la Copa del Mundo 1986, llevado a cabo en México, como el mejor en la historia de los mundiales: "El segundo gol de Maradona contra Inglaterra. Algunos goles son simplemente inolvidables".

"Un momento de genialidad, creatividad y valentía que definió la esencia del fútbol. Un gol que no podría haber sido más bonito", remarcó en esta línea.

Embed - Gianni Infantino - FIFA President on Instagram: "Some goals are simply unforgettable. For me, it’s Diego Maradona’s second goal for Argentina against England at the 1986 FIFA World Cup in Mexico. A moment of genius, creativity and courage that defined what football is all about. A goal that could not have been more beautiful. " View this post on Instagram La máxima autoridad de la FIFA elogió en reiteradas oportunidades al 10. "A Maradona lo adoro. Absolutamente. Es una de esas leyendas que hizo muchísimo para el fútbol y esto se tiene que respetar. Para mí es un ídolo, yo soy su hincha", remarcó en diálogo con La Nación en 2017.

En tanto, también lo recordó el 25 de noviembre de 2020, cuando murió el astro: "Lo que ha hecho Diego por el fútbol, para enamorarnos a todos de este hermoso juego, es único. Es, como es, simplemente inmenso. Diego se merece nuestro eterno agradecimiento por eso, por habernos asombrado con su increíble talento y sí, por haber sido tan único: por haber sido Diego Armando Maradona, una leyenda, un héroe, y... un hombre".