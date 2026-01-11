11 de enero de 2026 Inicio
El presidente de la FIFA eligió un gol de Argentina como el mejor en la historia de los mundiales

Gianni Infantino destacó un tanto de la albiceleste como el más emblemático de la Copa del Mundo. "Un gol que no podría haber sido más bonito", señaló.

Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, seleccionó el segundo gol del astro Diego Maradona contra Inglaterra para la Selección argentina en el Mundial 1986 como el mejor tanto en la historia de la Copa del Mundo.

En su cuenta de la red social Instagram, Infantino destacó al recordado gol de Maradona contra la Selección inglesa por los cuartos de final de la Copa del Mundo 1986, llevado a cabo en México, como el mejor en la historia de los mundiales: "El segundo gol de Maradona contra Inglaterra. Algunos goles son simplemente inolvidables".

"Un momento de genialidad, creatividad y valentía que definió la esencia del fútbol. Un gol que no podría haber sido más bonito", remarcó en esta línea.

La máxima autoridad de la FIFA elogió en reiteradas oportunidades al 10. "A Maradona lo adoro. Absolutamente. Es una de esas leyendas que hizo muchísimo para el fútbol y esto se tiene que respetar. Para mí es un ídolo, yo soy su hincha", remarcó en diálogo con La Nación en 2017.

En tanto, también lo recordó el 25 de noviembre de 2020, cuando murió el astro: "Lo que ha hecho Diego por el fútbol, para enamorarnos a todos de este hermoso juego, es único. Es, como es, simplemente inmenso. Diego se merece nuestro eterno agradecimiento por eso, por habernos asombrado con su increíble talento y sí, por haber sido tan único: por haber sido Diego Armando Maradona, una leyenda, un héroe, y... un hombre".

El gol de Diego Maradona a Inglaterra elogiado por Gianni Infantino

Embed - Maradona - El mejor gol del siglo relatado por Victor Hugo Morales

