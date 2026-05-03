Escándalo en Perú: dos entrenadores argentinos casi se van a las manos después de un partido Horacio Melgarejo y Claudio Biaggio mantuvieron una fuerte disputa tras el triunfo agónico de Cienciano sobre Comerciantes Unidos en Cusco. Se cruzaron en el estacionamiento del estadio y tuvieron que separarlos. Por + Seguir en







Biaggio y Melgarejo casi terminan a las piñas en el estacionamiento del estadio.

Los técnicos argentinos Horacio Melgarejo y Claudio 'Pampa' Biaggio protagonizaron este domingo un fuerte altercado tras el triunfo de Cienciano ante Comerciantes Unidos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El incidente estalló en el minuto 100 del partido disputado en Cusco, cuando un festejo desmedido del entrenador local provocó la furia de su colega por supuestas ofensas verbales.

El conflicto tuvo su origen en el gol de Neri Bandiera, que selló la victoria por 1-0 para el conjunto cusqueño en la última jugada del encuentro. Melgarejo dirigió gestos y palabras hacia el banco de suplentes rival, lo que generó una reacción inmediata y el posterior reclamo por parte de los integrantes del cuerpo técnico de Comerciantes Unidos.

Un miembro de la delegación visitante registró el momento en video y denunció la actitud de su compatriota ante la prensa local. "Sale y nos dice: ‘Así les quedo el ... ', ¿ese es el entrenador que ustedes tienen? Ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merece el técnico de mier... que tienen", manifestó el asistente técnico en las imágenes viralizadas.

La disputa continuó fuera del campo de juego, precisamente en la zona del estacionamiento del estadio. Biaggio buscó a su colega para recriminarle la provocación, lo que obligó a una intervención rápida de la Policía Nacional de Perú para evitar una agresión física entre los protagonistas ante la presencia de los aficionados.

La Policía Nacional contuvo los incidentes en el recinto Los efectivos de seguridad y los propios asistentes de Comerciantes Unidos sujetaron a Biaggio para frenar su avance frente a la multitud. La acción policial impidió que el intercambio de insultos en el estacionamiento pasara a mayores, mientras el cuerpo técnico visitante intentaba calmar el ánimo de su entrenador para abandonar el lugar.

Embed ⚔️ El Pampa BIAGGIO que es el DT de #Comerciantes se enfrentó con el DT de #Cienciano, Horacio MELGAREJO y lo fue a BUSCAR AL ESTACIONAMIENTO después del partido.



Todo arrancó por un GESTO de PROVOCACIÓN en el estadio.pic.twitter.com/AOmoAueHmL — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 3, 2026 El encuentro, válido por la fecha 13 del Torneo Apertura, terminó con la consolidación de Cienciano en el tercer puesto de la tabla de posiciones con 26 unidades. A pesar de la expulsión de Maximiliano Amondarain en los minutos finales, el equipo local sostuvo el resultado favorable hasta el cierre del tiempo adicionado por el árbitro. La organización de la Liga 1 todavía no emitió una resolución oficial sobre el comportamiento de los directores técnicos implicados en el escándalo. El tribunal de disciplina analizará el informe del delegado del partido y las pruebas visuales para determinar las posibles sanciones correspondientes por la conducta antideportiva en el estadio.