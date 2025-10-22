Es una de las joyas más deseadas de Europa y Lionel Scaloni tiene un plan especial para llevarlo al Mundial 2026

Deslumbra en el Viejo Continente y se ganó la atención del entrenador. Su crecimiento sostenido lo acerca a la lista para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Su capacidad para leer el juego, moverse entre líneas y generar peligro lo convirtieron en el eje creativo del equipo dirigido por Césc Fábregas.

Gracias a su gran temporada en el fútbol italiano, Nico Paz se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Serie A. Con apenas 20 años, el mediocampista del Como despliega una madurez futbolística poco habitual para su edad, con su precisión, creatividad y una zurda que marca diferencias. Nacido en Tenerife pero con sangre argentina, el hijo de Pablo Paz eligió vestir la celeste y blanca, y su extraordinario presente lo perfila como una de las apuestas de Lionel Scaloni rumbo al Mundial 2026.

El joven talento atraviesa un momento especial, gracias a que es el máximo asistidor y segundo goleador del campeonato italiano, además de haber sido elegido figura en múltiples partidos consecutivos. Su participación en el triunfo 2-0 ante Juventus, donde anotó un golazo y brindó una asistencia, consolidó su estatus como uno de los futbolistas más influyentes del torneo.

Scaloni, atento a su evolución, no duda de su potencial. “Es de los buenos de verdad” , señaló el técnico campeón del mundo, quien ya tiene un plan definido para integrarlo de forma progresiva a la Selección Mayor. El mediocampista formará parte de la próxima gira de amistosos ante Angola e India, donde tendrá minutos importantes antes de la Finalissima frente a España, país que también quiso sumarlo a su selección juvenil.

Criado futbolísticamente en la cantera del Real Madrid , Nico Paz fue dirigido por Carlo Ancelotti y debutó en la Champions League antes de buscar continuidad en Italia. Su explosión en el Como, su conexión con Messi en el debut con la Selección y su perfil de volante moderno lo colocan entre los nombres que podrían representar el futuro de la Scaloneta en el próximo Mundial.

Los números de Nico Paz en su corta carrera

Nico Paz comenzó su carrera en Real Madrid Castilla, donde acumuló 54 partidos, 12 goles y 8 asistencias en las divisiones formativas. Posteriormente, debutó en el primer equipo bajo la dirección de Ancelotti, disputando 8 encuentros oficiales, entre Liga, Copa y Champions, con 2 tantos convertidos.

Su llegada al Como en 2024 marcó un punto de inflexión. En la Serie A ya suma más de 40 presencias, con 10 goles y 13 asistencias, además de destacarse como MVP joven en varias fechas consecutivas. En lo colectivo, fue fundamental para que el club lombardo lograra resultados históricos, incluyendo victorias ante rivales de peso como Juventus e Inter.

A lo largo de su breve trayectoria, el mediocampista acumula más de 100 partidos oficiales, 24 goles y 21 asistencias. En su vitrina ya figuran títulos nacionales e internacionales con el Real Madrid, como la Supercopa de España y la Champions League 2024, logros que lo posicionan como uno de los talentos más prometedores del fútbol argentino en Europa.

Con apenas unos partidos en la Selección Mayor, Nico Paz ya demostró su potencial al asistir a Lionel Messi en su debut ante Bolivia. Su técnica, visión de juego y capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos lo convierten en una pieza que encaja a la perfección en el estilo de posesión y fluidez que caracteriza al equipo nacional.