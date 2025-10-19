Carlos Bilardo anticipó a Marruecos campeón del mundo: "Acá está el futuro del fútbol..."

El exentrenador Carlos Bilardo anticipó la consagración de Marruecos como campeón del mundo hace 50 años y el archivo volvió a evidenciar el gran conocimiento del DT ganador de México 1986 con la Selección argentina, incluso cuando hace tiempo que no puede aparecer en público por sus problemas de salud.
Durante una visita del entrenador al programa televisivo Sábado Bus en julio del 2000, él mismo recordó: "Lo dije en el '75, cuando fuimos a jugar a Marruecos, y dije 'acá está el futuro del fútbol', porque la gente todavía juega". Con estas palabras, enfatizó en que varios de los países campeones del mundo le habían dejado de dar importancia al desarrollo infantil.
Además, Bilardo mencionó algunos de los países que más le llamaron la atención y allí llegó el increíble anticipo: "En África juegan en todos lados, y tiene países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, y es bueno porque tienen técnica". Tras esto, Ghana se llevó el Mundial Sub 20 de 2009 y hubo muchos equipos de este continente que se metieron en podios.
Lo más llamativo de su mención a Marruecos es que este país se convirtió en el primer africano en meterse entre los cuatro mejores de un Mundial y ocurrió en 2022, luego de eliminar a España y Portugal. Por el lado de la competición Sub 20, además de los mencionados campeones, hubo varios subcampeonatos: Ghana (1993 y 2001) y Nigeria (1989 y 2005).
Ahora, tras el triunfo de Marruecos a la Selección argentina con doblete de Yassir Zabiri, se convirtieron en los segundos africanos en levantar la Copa del Mundo Sub 20 y ya no es casualidad luego de 16 años desde el campeonato de Ghana. Por eso, se deberá prestar especial atención a las próximas competencias mayores para conocer hasta dónde llegan los países de este continente.
A 21 años del debut de Messi en Barcelona, el día que el fútbol cambió para siempre
El sábado 16 de octubre de 2004 fue el día del debut oficial de Lionel Messi como futbolista de FC Barcelona, cuando apenas tenía 17 años, 3 meses y 22 días, algo que cambió la historia del fútbol para siempre.
Messi Barcelona debut 2004
Messi hizo su debut con Barcelona con apenas 17 años.
Redes sociales