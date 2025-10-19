La fortuna que recibieron los futbolistas de Arabia Saudita por clasificar al Mundial 2026 Tras una eliminatoria complicada, la selección que dirige Hervé Renard aseguró su boleto a la próxima Copa del Mundo. El gobierno decidió recompensar al cuerpo técnico y los jugadores con una cifra millonaria. Por







Arabia Saudita empató con Irak y selló su clasificación al Mundial 2026. Redes sociales

De a poco se van conociendo las selecciones clasificadas al Mundial 2026 que, por primera vez en la historia, tendrá un fixture con 48 equipos. Una de las últimas en conseguir su boleto fue Arabia Saudita, dirigida por Hervé Renard, y los futbolistas recibieron una fortuna como premio.

El equipo venía de una eliminatoria complicada y estuvo cerca de quedarse afuera. Por eso, la Federación llamó nuevamente al técnico que condujo al equipo en el Mundial de Qatar y, con sufrimiento, selló su clasificación el martes 14 después de empatar 0 a 0 con Irak.

Para celebrar, el ministro de Deportes de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, decidió otorgarle un premio de 5 millones de riyales (un millón de dólares) a cada uno de los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico. Según informó Asharq Business, es una de las mayores recompensas en la historia del fútbol asiático.

No es la primera vez que el gobierno saudí toma una decisión de este tipo: durante la última Copa del Mundo, le otorgó un importante premio económico al plantel después de la victoria 2 a 1 ante Argentina. Esta será su séptima participación en un Mundial y la tercera de manera consecutiva.

Selección de Arabia Saudita Redes sociales

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay una fecha clave antes de fin de año: el sorteo se hará el viernes 5 de diciembre y, hasta el momento, ya se conocen 28 de los 48 equipos que estarán en los bolilleros. Estas son las selecciones clasificadas: Canadá (anfitrión) México (anfitrión) Estados Unidos (anfitrión) Argentina Japón Nueva Zelanda Irán Uzbekistán Corea del Sur Jordania Brasil Ecuador Australia Uruguay Paraguay Colombia Marruecos Túnez Egipto Argelia Ghana Cabo Verde Sudáfrica Qatar Inglaterra Arabia Saudita Costa de Marfil Senegal