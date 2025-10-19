19 de octubre de 2025 Inicio
La fortuna que recibieron los futbolistas de Arabia Saudita por clasificar al Mundial 2026

Tras una eliminatoria complicada, la selección que dirige Hervé Renard aseguró su boleto a la próxima Copa del Mundo. El gobierno decidió recompensar al cuerpo técnico y los jugadores con una cifra millonaria.

Arabia Saudita empató con Irak y selló su clasificación al Mundial 2026.

De a poco se van conociendo las selecciones clasificadas al Mundial 2026 que, por primera vez en la historia, tendrá un fixture con 48 equipos. Una de las últimas en conseguir su boleto fue Arabia Saudita, dirigida por Hervé Renard, y los futbolistas recibieron una fortuna como premio.

El equipo venía de una eliminatoria complicada y estuvo cerca de quedarse afuera. Por eso, la Federación llamó nuevamente al técnico que condujo al equipo en el Mundial de Qatar y, con sufrimiento, selló su clasificación el martes 14 después de empatar 0 a 0 con Irak.

Para celebrar, el ministro de Deportes de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, decidió otorgarle un premio de 5 millones de riyales (un millón de dólares) a cada uno de los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico. Según informó Asharq Business, es una de las mayores recompensas en la historia del fútbol asiático.

No es la primera vez que el gobierno saudí toma una decisión de este tipo: durante la última Copa del Mundo, le otorgó un importante premio económico al plantel después de la victoria 2 a 1 ante Argentina. Esta será su séptima participación en un Mundial y la tercera de manera consecutiva.

Selección de Arabia Saudita

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, hay una fecha clave antes de fin de año: el sorteo se hará el viernes 5 de diciembre y, hasta el momento, ya se conocen 28 de los 48 equipos que estarán en los bolilleros. Estas son las selecciones clasificadas:

  1. Canadá (anfitrión)
  2. México (anfitrión)
  3. Estados Unidos (anfitrión)
  4. Argentina
  5. Japón
  6. Nueva Zelanda
  7. Irán
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Brasil
  12. Ecuador
  13. Australia
  14. Uruguay
  15. Paraguay
  16. Colombia
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde
  23. Sudáfrica
  24. Qatar
  25. Inglaterra
  26. Arabia Saudita
  27. Costa de Marfil
  28. Senegal
