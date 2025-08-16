16 de agosto de 2025 Inicio
Es hijo de un histórico de la Selección argentina y seguirá su carrera en España

Aunque estaba en un equipo repleto de figuras, no logró consolidarse como titular y prefirió buscar nuevas oportunidades. Su flamante club acaba de presentarlo en redes.

Este jugador tuvo varias convocatorias a la Selección argentina juvenil.

Instagram @fede.redondo

Después de que Rodrigo De Paul dejara el fútbol español para seguir su carrera junto a Lionel Messi en el Inter Miami, el hijo de un jugador histórico de la Selección argentina hizo el camino exactamente inverso: Federico Redondo dejó Las Garzas y acaba de ser presentado como refuerzo del Elche.

El 10 de la Selección se lesionó en el partido frente al Necaxa por la Leagues Cup.
Mascherano confirmó la vuelta de Messi tras la lesión: en qué partido será su regreso

El recientemente ascendido club español optó por el mediocampista de 22 años, hijo del volante Fernando Redondo, para encarar con todo su regreso a Primera. Desembolsó 2,5 millones de dólares por la mitad del pase del argentino, que firmó un contrato a cinco años.

En un comunicado, el Inter Miami informó que "retendrá un porcentaje de reventa en caso de un futuro traspaso definitivo del centrocampista". El Elche lo presentó en redes sociales con un video en el que se lo ve llegar vestido de smoking al estadio con la frase "La elegancia se hereda", en clara referencia a su padre.

Federico Redondo en Elche

Redondo tuvo un buen rendimiento en la MLS, pero no logró consolidarse como titular durante el ciclo de Gerardo "Tata" Martino ni en el de Javier Mascherano. Su idea es sumar minutos en Europa y mostrarse más para entrar en la consideración de Lionel Scaloni.

El paso de Federico Redondo por el fútbol

Federico Redondo se formó en las inferiores de Argentinos Juniors y debutó en Primera en julio de 2022. Después de jugar 58 partidos con la camiseta del Bicho, en febrero de 2024 fue adquirido por el Inter Miami, que en ese momento tenía como entrenador a Martino.

Allí jugó 60 partidos en los que convirtió dos goles y repartió cuatro asistencias. También ganó un título: el Supporters' Shield, premio que se entrega al equipo que obtiene la mayor cantidad de puntos en la fase regular de la MLS. En paralelo, en 2022 debutó en la Selección argentina Sub 20; jugó el Mundial 2023 de la categoría y los Juegos Olímpicos de París 2024.

