Jugó en la Selección argentina, se ocultó de los flashes en Arabia y ahora suena fuerte en Europa

El futbolista compite en una liga con poca visibilidad en Argentina, pero llamó la atención de importantes clubes europeos. Uno lo incluyó en su lista de posibles refuerzos.

Este futbolista tuvo varias convocatorias a la Selección.

Después de su paso por Boca y la Selección argentina, Ezequiel "Equi" Fernández perdió protagonismo en los medios deportivos de Argentina. El mediocampista está en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita y, aunque algo oculto de los flashes, su buen rendimiento hizo que su nombre empiece a sonar fuerte en Europa.

Primero hubo sondeos por parte de la Real Sociedad, pero ninguna oferta concreta: el club árabe pedía entre 20 y 25 millones de dólares por su pase, monto que a los españoles les pareció excesivo. Pero ahora se sumó el interés del Bayer Leverkusen, que incluyó al argentino en una lista de posibles refuerzos.

"Todavía no se tomó una decisión, pero Equi es bien valorado", afirmó el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de pases europeo. Según explicó, los dirigentes buscan reforzar el mediocampo y acordaron con el cuerpo técnico algunos nombres que podrían sumarse al equipo.

Tras la salida de Xabi Alonso y la llegada del nuevo entrenador, Erik ten Hag, el Leverkusen está pasando por un proceso de reconstrucción. Perdió a figuras importantes como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Granit Xhaka, por lo que los fichajes serán clave para afrontar la Champions League.

Equi Fernández en Boca

El paso de Equi Fernández por Boca

Equi Fernández llegó a las inferiores de Boca en 2012. A partir de marzo de 2021, con 18 años, empezó a ser convocado para concentrar con el primer equipo. Su debut profesional fue el 8 de mayo de ese año, en la derrota 1 a 0 frente a Patronato por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional.

En febrero de 2022 fue cedido a Tigre en condición de préstamo por un año, y volvió a Boca en enero del año siguiente. Esta fue su mejor etapa en el club de la Ribera y se consolidó como titular indiscutido en el mediocampo. En marzo de 2024 renovó su contrato hasta finales de 2028.

Pero a principios de agosto, mientras Equi participaba en los Juegos Olímpicos de París con la Selección argentina Sub 23, una serie de desacuerdos con la dirigencia de Boca (que negociaba su pase al Al-Qadisiya) lo llevaron a ejecutar la cláusula de rescisión.

