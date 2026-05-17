Solo 2 de cada 10 trabajadores en Argentina se dedican a lo que soñaban: las causas y qué dicen especialistas

El dato surge de un informe y posiciona al país como el segundo peor resultado en la región, por detrás de Panamá. El 84% de los encuestados reconoció que está disconforme con su trabajo actual y el 58% admitió sentir frustración.

Frustración, estrés, desmotivación e insatisfacción. Apenas 2 de cada 10 talentos en la Argentina tiene el trabajo que soñaba en su infancia , lo que puede generar un gran impacto emocional. La situación expone el delicado momento del mercado laboral, que se enmarca en la necesidad económica de conseguir un empleo, la falta de oportunidades y un cambio en las aspiraciones.

El dato surge de un informe de la plataforma de empleo Bumeran , que advirtió que solo el 20% de las personas trabajadoras en el país se desempeña en la actividad que proyectaba durante la niñez. El porcentaje posiciona a la Argentina como el segundo peor resultado en la región , ya que solo es superada por Panamá (17%). Por su parte, Perú (41%) encabeza el relevamiento de los talentos con un trabajo que anhelaban y por detrás se sitúan Ecuador (24%) y Chile (22%).

En tal sentido, el 58% de los encuestados respondió que siente frustración por no haber logrado sus metas vocacionales , el 34% afirmó que no tiene esa sensación ya que se desarrollaron y les interesan otras profesiones, mientras que el 8% reconoció que tampoco está frustrado debido a que "su sueño era muy difícil de alcanzar". En tanto, el 84% de los talentos admitió que está disconforme con su trabajo actual y el 85% marcó que cambiarían su profesión actual por trabajar lo que soñaban en la infancia.

El panorama refleja la brecha entre los sueños infantiles y las demandas en los rubros. También se asocia con la crisis económica, que lleva a aceptar un puesto de trabajo lejano para contar con un sueldo, pese a que en algunas oportunidades son bajos para afrontar las necesidades básicas. En este marco, el Gobierno estableció por decreto que el Salario Mínimo, Vital y Móvil sea de $363.000 desde el 1° de mayo, a su vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo necesitó en marzo al menos $1.434.464 para no ser pobre.

El análisis también subrayó que los jóvenes son los más afectados por el desajuste entre las personas que trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron y las que no lo hacen, debido a que el 74% de los que tienen entre 18 y 30 años contestó que su actividad laboral no se vincula con su carrera, al igual que el 59% de los que tienen entre 30 y 50 años y el 52% de los mayores de 50.

En tanto, el 61% de los talentos en Argentina expresó que no trabaja en un área vinculada con su formación académica. En este sentido, ingeniería fue la carrera mayormente estudiada por los encuestados con un 22%, mientras que por detrás se ubicaron profesorado (16%), marketing (12%), derecho (10%) y periodismo y diseño (8%).

Los desaciertos en la elección de las carreras, una causa clave

La CEO de la consultora de recursos humanos Otium, Florencia Papaleo, explicó en diálogo con C5N los motivos por los cuales apenas un 20% de los encuestados trabajaban de lo que soñaban: "A ese número se llegó con una mala elección de las carreras, ya que no se dedicó tiempo de investigación a lo que se iba a estudiar. También quedó antiguo el necesitar solamente formación técnica para la vida profesional. Entonces, se termina eligiendo una carrera pensando que solo será la formación técnica y después en la práctica se encuentran con que también son necesarias las habilidades blandas".

También advirtió sobre el rol de las redes sociales: "Hay mucha influencia e intercambio de información. Todo está al alcance y no todo es real, porque se muestra una profesión o la realidad de un profesional en un momento y hoy hay una generación adolescente y de un poco más adelante también que se agarra de eso, sin dar tanto nivel de profundidad a la investigación de cada carrera no sólo en la universidad, sino después cómo será la practica en la vida profesional de todos los días. Generalmente, se toman decisiones desde lo que se imagina que será la carrera o lo que una persona siente que es habilidosa, pero queda muy acortado".

Qué estudiaron talentos Bumeran Las carreras estudiadas por los encuestados. Bumeran

En tanto, la especialista mencionó el papel de la inteligencia artificial. "Hay que hablar de eso pero no de lo que es, sino de cómo utilizarla porque se transmite mucho miedo y hay muchas personas que eligen una carrera en base a si se dice que el rubro será reemplazado o no por la inteligencia artificial en un futuro. Lejos de eso, es una herramienta, como cualquier máquina que trae una empresa. Es una máquina que estará supervisada, operada, auditada y procesada su información a través de las personas", remarcó.

"La inteligencia artificial hay que aprender a usarla porque es cierto que a largo plazo atravesará transversalmente a todas las carreras y profesiones, pero se debe tomarla como una herramienta más porque hay un factor humano que no reemplazará. Incluso, las grandes empresas de inteligencia artificial, en un chat con el bot, ponen una leyenda grande y clara que dice que puede haber errores en la información y piden que se chequee", recordó.

"Hay una gran desinformación de los egresados acerca del mercado laboral"

En tal sentido, Papaleo advirtió sobre un desconocimiento de los alumnos: "Hay una gran desinformación de los egresados acerca del mercado laboral y de con qué se encontrarán, tanto en información como el uso del dinero y la gestión financiera y de tiempo. Hay una parte de la educación que es muy tradicional y el foco cambió. Hay que conectar con herramientas prácticas para la vida diaria. La herramienta más potente que alguien se puede llevar después de tantos años escolarizado es la metodología de estudio, el compromiso y la responsabilidad hacia los valores".

"Hoy hay sistemas educativos, tanto en colegios como universidades, donde se propone el recuperatorio del recuperatorio y vos decís: 'Esto no es la vida'. A veces los estudiantes lo ven lejano porque están con las fiestas de egresados y la emoción del último año, pero la realidad que tienen cercana no es esa. También hay personas que salen de un colegio y ponen en el currículum que se apuntan a un puesto de liderazgo porque fue líder del equipo de fútbol del colegio. Sin embargo, eso dista mucho de lo que se encontrará en el mercado laboral", remarcó la especialista.

En tanto, la licenciada en relaciones del trabajo María Cecilia Muntaner se refirió con C5N a los rubros con menor acceso y la falta de visión estratégica: "A veces, los chicos eligen carreras por afinidad a intereses personales. Muchos eligen el profesorado de educación física y periodismo deportivo porque les interesa el deporte. Esos mercados son chicos y a veces no consiguen trabajo de lo que les gusta porque el mercado laboral en Argentina es acotado. También hay otro factor que es que en el país no hay una planificación económica con la industria y la educación".

La importancia de conocer las posibilidades de empleo como recomendación

También la especialista en relaciones del trabajo mencionó la importancia de conocer las chances de acceder a un empleo. "Tendría que ser al revés y no que los chicos deberían elegir la carrera y que los gobiernos se tienen que amoldar a las carreras soñadas por los chicos. Los que estudian tienen que ver qué posibilidades tienen. Por ejemplo, si alguien quiere ser ingeniero en petróleo, probablemente tenga que ir a Neuquén", expresó.

"Hay que trabajar mucho en el desarrollo y el éxito, que eso también tiene que ver con competencias personales. Por ejemplo, una persona que está en Ibiza puede pensar que tiene que hacer algo referido con el turismo o la hotelería porque el fuerte de la economía regional es eso. En la Argentina se hicieron muy fuertes los oficios porque escasean y sigue existiendo una necesidad real como plomeros o gasistas", señaló.

Trabajar algo de lo que se estudió Bumeran El 61% de los encuestados no trabaja de lo que estudió. Bumeran

En este marco, Muntaner hizo alusión a los que proyectan ejercer en el exterior: "Hay que ser estratégico y pensar en los intereses personales y cuáles son las posibilidades que hay en la economía local. También hay chicos con un nivel privilegiado que pueden estudiar en universidades privadas y estudian ya sabiendo que quieren ir a trabajar afuera".

"Si bien a veces hay que trabajar de lo que sea, si hay pasión y ganas de desarrollarse en la carrera que se estudió, en algún ámbito de la vida hay que desarrollarlo y no se sabe si surgirá la posibilidad. Es generar oportunidades. Uno tiene que garantizarse el ingreso mensual para subsistir y pagar los gastos mensuales, pero si quiere desarrollarse en su carrera, nunca hay que darse por vencido y participar en asociaciones, foros y estar en contacto con colegas para aprender y generar una oportunidad para desarrollarse", añadió.

En esta línea, aconsejó trabajar al menos en un puesto cercano al que se desea: "Si alguien estudia medicina, puede trabajar en la recepción de un hospital y se familiarizará con la documentación, los organismos y el tipo de gente que va. También recomiendo, por ejemplo, que si alguien está buscando trabajo en una escribanía, no ponga en el currículum que estuvo en una librería o información que no sume, sino mostrar lo que se hizo para que los perfiles sean empleables".

"La carrera tiene que estar acompañada por la práctica. Yo aconsejo que si durante la carrera está la posibilidad de trabajar, hay que aceptar cualquier trabajo para empezar y más si se está entrando al mundo laboral, ya sea remunerado o no. Hay que formarse, ampliar la práctica, generar habilidades blandas y red de contactos. También ocurren casos de personas con un puesto laboral no relacionado a la carrera pero les engancha, les gustó y era lo suyo pese a que no es lo que pensaban", sumó por su parte Papaleo.