8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fue verdugo de la Selección argentina dos veces y ahora enfrentará a Messi en la MLS

El alemán firmó con Vancouver y se enfrentará al Inter Miami. Viene de cerrar una etapa histórica en el fútbol europeo.

Por
Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes. 

Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes. 

Télam

La Major League Soccer acaba de concretar uno de los traspasos más fuertes de su historia reciente: Thomas Müller, ícono del fútbol alemán y multicampeón con el Bayern Múnich, desembarca en Canadá para sumarse al Vancouver Whitecaps y marcar un hito para el fútbol de Norteamérica.

En total, sumó 144 encuentros oficiales con la camiseta del Millonario.
Te puede interesar:

Se fue de River y reveló una charla que tuvo con Gallardo

Con 35 años y una carrera plagada de éxitos, el alemán deja atrás su etapa europea para encarar un nuevo desafío en la liga estadounidense, donde pronto se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, a quien venció en dos recordados mundiales. El contrato con su nuevo club contempla su rol como “jugador franquicia” a partir de la temporada 2026.

El anuncio oficial fue realizado por Vancouver este miércoles, confirmando que el mediapunta ocupará una plaza internacional y cubrirá un cupo liberado por lesión dentro del plantel. El traspaso se concretará en cuanto el jugador reciba el Certificado de Transferencia Internacional, su visa y el permiso laboral correspondiente.

Axel Schuster, CEO y director deportivo del club, destacó que la llegada de Müller es “transformadora” tanto para el equipo como para la ciudad. Lo describió como un futbolista excepcional por su inteligencia táctica y capacidad para generar espacios, además de su experiencia ganadora y ética profesional. Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes.

Thomas Muller

Los números de Thomas Müller en Bayern Múnich

Luego de 17 años defendiendo los colores del Bayern Múnich, Thomas Müller cerró una de las etapas más exitosas del club alemán. A lo largo de 752 encuentros oficiales, anotó 250 goles y repartió 237 asistencias, dejando una huella única en la historia de la institución.

Durante su paso por el Bayern, Müller levantó un total de 33 títulos, distribuidos entre 13 Bundesligas, 8 Supercopas de Alemania, 6 Copas alemanas, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Su contribución fue clave en cada una de esas conquistas, no solo por los números, sino por su capacidad de liderazgo dentro del campo.

Thomas Müller

El futbolista alemán también se destacó por su versatilidad y visión de juego. Su estilo le permitió adaptarse a distintos esquemas y ser un recurso valioso constantemente en ataque. Estas cualidades lo convirtieron en uno de los grandes referentes del fútbol europeo durante más de una década.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alexis Cuello, el autor del único gol del partido.
play

San Lorenzo metió un triunfazo ante Vélez por 1-0 y es líder de la Zona B

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Un campeón del mundo con Boca rechazó un posible llamado para ser manager: "Es para problemas"

Este jugador brilla en el Boca de Russo.

Estaba casi borrado en Boca y sorprendió: ahora jugará con la Selección

La venta de entradas es para no socios y hinchasde Boca.

Atentos hinchas Boca: se pusieron a la venta las entradas para el partido frente a Independiente Rivadavia

Sin Messi en cancha, Inter Miami le ganó a Pumas y Ciro se divirtió en el campo de juego

Video: el tremendo caño de Ciro Messi que hizo delirar a los hinchas de Inter Miami

Martínez, nominado nuevamente a mejor arquero del mundo. 

Balón de Oro: Dibu Martínez fue nominado nuevamente a mejor arquero del mundo

Rating Cero

Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

La serie de Schwarzenegger no tendrá una tercera temporada.

Escándalo en Netflix: cancelaron una serie protagonizada por Arnold Schwarzenegger

El film basada en una historia real ganó un Oscar en 2015-
play

Está basada en hechos reales, la podés ver en Netflix y es una película desgarradora

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

Marvel se lo juega todo a una carta con esta nueva producción.

Cambio de protagonista: Marvel decidió que el líder de los Vengadores no será quien estaba definido

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: cuándo y dónde será el recital

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?.

¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena en Acuario del 9 de agosto?

Hace 2 minutos
Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

Hace 2 minutos
El desgarrador relato de Julieta Prandi ante el tribunal.

El desgarrador testimonio de Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido: "Déjenme vivir en paz"

Hace 5 minutos
play

Video: una Ferrari quedó destrozada tras un impresionante choque en San Vicente

Hace 11 minutos
Con solo un clic, los usuarios podrán abastecer sus cavas desde casa, aprovechando ofertas exclusivas que transforman al evento en una experiencia imperdible.  

Si tenés vinos espumosos es mejor tomarlos con la comida y no con el postre: cuál es el motivo

Hace 11 minutos