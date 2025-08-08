Fue verdugo de la Selección argentina dos veces y ahora enfrentará a Messi en la MLS El alemán firmó con Vancouver y se enfrentará al Inter Miami. Viene de cerrar una etapa histórica en el fútbol europeo. Por







Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes. Télam

La Major League Soccer acaba de concretar uno de los traspasos más fuertes de su historia reciente: Thomas Müller, ícono del fútbol alemán y multicampeón con el Bayern Múnich, desembarca en Canadá para sumarse al Vancouver Whitecaps y marcar un hito para el fútbol de Norteamérica.

Con 35 años y una carrera plagada de éxitos, el alemán deja atrás su etapa europea para encarar un nuevo desafío en la liga estadounidense, donde pronto se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, a quien venció en dos recordados mundiales. El contrato con su nuevo club contempla su rol como “jugador franquicia” a partir de la temporada 2026.

El anuncio oficial fue realizado por Vancouver este miércoles, confirmando que el mediapunta ocupará una plaza internacional y cubrirá un cupo liberado por lesión dentro del plantel. El traspaso se concretará en cuanto el jugador reciba el Certificado de Transferencia Internacional, su visa y el permiso laboral correspondiente.

Axel Schuster, CEO y director deportivo del club, destacó que la llegada de Müller es “transformadora” tanto para el equipo como para la ciudad. Lo describió como un futbolista excepcional por su inteligencia táctica y capacidad para generar espacios, además de su experiencia ganadora y ética profesional. Su debut está previsto para el 9 de agosto frente a San José Earthquakes.

Thomas Muller Redes sociales Los números de Thomas Müller en Bayern Múnich Luego de 17 años defendiendo los colores del Bayern Múnich, Thomas Müller cerró una de las etapas más exitosas del club alemán. A lo largo de 752 encuentros oficiales, anotó 250 goles y repartió 237 asistencias, dejando una huella única en la historia de la institución.