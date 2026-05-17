Beijing, 2026: dos potencias que no pueden vivir juntas ni separadas

Trump llegó a Beijing con empresarios, aranceles y urgencia electoral. Xi Jinping lo recibió con ceremonial, paciencia estratégica y una agenda propia. Entre los dos mueven la mitad de la economía mundial y ninguno puede darse el lujo de perder al otro.

En un encuentro cargado de simbolismos , el mundo fue testigo de la reunión bilateral más relevante del año. La agenda abarcó desde el comercio y la inteligencia artificial hasta temas críticos como la exportación de tierras raras, semiconductores, energía y los focos de tensión en Taiwán e Irán. A pesar de los bajos pronósticos de entendimiento mutuo, la cumbre se caracterizó por una inesperada parsimonia y la búsqueda de consensos.

La recepción del Air Force One en suelo chino fue ejecutada a pura diplomacia, con una ceremonia eufórica y respetuosa. Ante este despliegue, la postura de Donald Trump resultó inusual : lejos de la rigidez de otros encuentros, se mostró asombrado y actuó con una consideración poco vista en su trayectoria.

Xi Jinping declaró que su prioridad radica en la estabilidad global y la ausencia de conflictos armados, condiciones que considera indispensables para fomentar el comercio internacional y fortalecer la posición de China. Históricamente, Trump ha tensionado este orden mediante una política exterior imprevisible.

Por su lado, el presidente estadounidense arribó condicionado por la urgencia de obtener resultados rápidos que lo posicionen favorablemente ante las elecciones de medio término. En esta instancia, Trump pidió por dos cuestiones claves: la colaboración de China para finalizar el bloqueo en el Estrecho de Ormuz y su cooperación para reducir el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con ellos . Si bien Beijing aceptó colaborar en ambos puntos, resulta paradójico el contraste con el discurso previo de Trump, quien había asegurado que sería él el que resolvería estas cuestiones sin asistencia externa. Finalmente, la realidad de los hechos demostró lo contrario.

La necesidad mutua: por qué las empresas no pueden ignorarse

Otro pedido clave de Trump fue el comercial. Trump viajó acompañado por 16 líderes empresariales —Tesla, NVIDIA, SpaceX, Apple, BlackRock y Citigroup, entre otros— a quienes llamó "gente brillante" que debe "hacer su magia" para abrir el mercado chino: 1.400 millones de consumidores, el sueño de cualquier compañía. El primer ministro Li Qiang les prometió que China abrirá "aún más sus puertas", pero con una condición implícita: que las propias empresas sean las principales defensoras de una relación estable entre ambos países.

Del lado chino estuvieron los gigantes que Washington vigila de cerca por considerarlos una amenaza: Huawei —prohibida en EE. UU.—, Xiaomi, Tencent, y los líderes en baterías y autos eléctricos CATL y BYD. Las empresas chinas llegaron a la cumbre con dos objetivos concretos: conseguir que EE. UU. levante las restricciones que les impiden comprar chips de alta gama, y mantener el flujo de inversión de los grandes fondos de Wall Street como BlackRock y Goldman Sachs.

Hoy, las empresas de ambos países están tan entrelazadas que un golpe a unas perjudica directamente a las otras. El caso de Tencent lo ilustra bien: el gigante tecnológico chino tiene participaciones en tantas empresas de tecnología y videojuegos estadounidenses que sancionarlo hundiría el valor de esas mismas compañías en Wall Street.

Imagen 3

Un dato llamativo cierra este panorama: BYD, la empresa china que acaba de llegar a Argentina y ya es la mayor vendedora de autos eléctricos del mundo, figura en la lista negra del Pentágono como "Empresa Militar China". Esa designación, combinada con aranceles prohibitivos, le bloquea de hecho cualquier expansión masiva en el mercado estadounidense.

Atados por los negocios: quién depende de quién

La interdependencia también se refleja en el mundo empresarial. Líderes como los de Apple, NVIDIA o Tesla se reúnen con autoridades chinas porque sus negocios dependen directamente de China: Apple fabrica allí sus productos, y Tesla necesita las baterías de CATL para mantener precios competitivos. Al fin del día, todo lo que rodea al ciudadano estadounidense es chino: desde la ingeniería del microchip, el ensamblaje de su celular, las pantallas, la mayoría de los medicamentos, videojuegos, etc.

Imagen 4

Taiwán: la isla que puede cambiar el mundo

China reivindica a Taiwán como una "provincia rebelde" y parte inalienable de su territorio desde su fundación hace 77 años. Bajo esa lógica, Beijing sostiene su política de "Una sola China": Taiwán no es un país independiente, sino un territorio que debe volver bajo su control Xi Jinping ha sido muy claro al respecto: la reunificación es, para él, una tarea histórica que no puede postergarse indefinidamente. Estados Unidos tampoco reconoce a Taiwán.

Imagen 5

Xi advirtió, Donald calló: lo que se dijo —y lo que no— sobre Taiwán

En la cumbre, Xi Jinping fue contundente ya que declaró que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el "principal denominador común" entre ambas naciones, pero dejó en claro que esa paz depende de que Washington maneje el asunto de forma "adecuada". Para Xi, la independencia de Taiwán y la paz en la región son incompatibles —las comparó con "el fuego y el agua"— y advirtió que cualquier error en este tema derivaría inevitablemente en conflictos directos.

Trump, por su parte, optó por el silencio. Esa respuesta puede interpretarse como una señal de que estaría dispuesto a moderar su respaldo retórico a Taiwán a cambio de concesiones comerciales. De ser así, Taiwán dejaría de ser, al menos por un tiempo, una carta de presión de Estados Unidos frente a China.

Imagen 6

La fábrica que sostiene la inteligencia artificial mundial está en Taiwán

NVIDIA diseña los chips de inteligencia artificial más potentes del planeta, pero no los fabrica. Sus ingenieros crean los planos en California y los envían a producir a Taiwán, el único lugar del mundo donde es posible hacerlo.

La responsable es TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) al ser la única compañía capaz de producir chips de tres nanómetros, el estándar más avanzado que existe. Más del 90 % de los chips más potentes del mundo salen de sus fábricas. Sin TSMC, la revolución de la inteligencia artificial se detendría de un día para el otro.

Por su parte, EE.UU. aprobó la venta del chip H200 de NVIDIA a unas 10 empresas chinas. Sin embargo, el gobierno chino orientó a sus empresas a frenar los pedidos ya que busca examinar minuciosamente las órdenes comerciales por motivos de desconfianza, además de que no quieren depender de tecnología extranjera para su carrera en IA.

De todas formas, Taiwán se convirtió en uno de los lugares más estratégicos y peligrosos del planeta. Para EE. UU., perder el acceso a TSMC sería un golpe devastador. Para China, controlar Taiwán no es solo una promesa histórica de reunificación, sino que también es hacerse del centro neurálgico de la tecnología mundial. Si mañana hay un conflicto en esa isla, el mundo se queda sin cerebros para sus computadoras. Una "destrucción mutua asegurada", en términos tecnológicos.

Imagen 7

¿Quién ganó la pulseada?

La cumbre terminó como empezó: con gestos, pero sin acuerdos formales firmados. Trump volvió a Washington proclamando que cerró "acuerdos comerciales fantásticos", aunque horas después de concluida la cumbre se desconocían los pormenores, y el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no confirmó ni desmintió sus declaraciones. Esa asimetría lo dice todo ya que Trump necesitaba mostrar resultados; Xi, simplemente, podía esperar. Como dijo Napoleón Bonaparte: Nunca interrumpas a tu enemigo cuando se equivoca.

En concreto, China mostró disposición para aumentar compras de petróleo, soja y aviones Boeing estadounidenses. Trump también anunció un pedido de 200 aviones Boeing. En materia comercial, ambas partes se comprometieron a expandir el acceso al mercado chino para empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en la industria norteamericana.

Sobre el Estrecho de Ormuz, ambos líderes llegaron a un acuerdo explícito: el estrecho debe permanecer abierto para el libre flujo de energía, y Xi dejó clara la oposición de China a su militarización. Los buques chinos comenzaron a pasar por el estrecho tras un entendimiento sobre los protocolos de gestión iraníes para el paso.

El equilibrio del miedo

En definitiva, China y Estados Unidos están tan entrelazados que atacar al otro es hacerse daño a uno mismo, en una cumbre que tuvo más palabras y gestos que acuerdos. Esa lógica fue el verdadero motor de estos tres días en Beijing: no la amistad, no la confianza, sino la necesidad mutua de no romper lo que ninguno puede permitirse perder.

Trump volvió hablando de “acuerdos fantásticos” pero en Beijing el silencio dice más que los anuncios. Como escribió Lao Tse en la obra máxima del taoísmo chino, el Tao Te Ching: "Quien pretende el dominio del mundo y mejorarlo, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina lo empeora; quien lo tiene, lo pierde." Esa advertencia, escrita hace 2.500 años, sigue siendo tan vigente como hoy.