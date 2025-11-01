1 de noviembre de 2025 Inicio
En Argentina no paraban de hacer goles y en Europa les está costando mucho

Los dos delanteros se destacaron en sus clubes de origen e incluso fueron convocados a la Selección argentina. Sin embargo, su desembarco en el fútbol europeo fue complicado y no logran consolidarse.

Por
Los dos jugadores están en el fútbol ruso

Los dos jugadores están en el fútbol ruso, pero en distintos equipos.

  • Adolfo Gaich surgió de San Lorenzo, donde jugó 28 partidos y anotó 8 goles.
  • En su actual club, el KS Samara de Rusia, acumula apenas 93 minutos durante la segunda mitad de 2025.
  • Algo similar sucede con Luciano Gondou, del Zenit de San Petersburgo, que suma dos goles en 17 partidos.
  • Entre Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors acumuló 31 goles en 123 encuentros.

El sueño de casi todos los futbolistas argentinos es jugar en Europa, pero no todos lo logran, y son menos aún los que llegan a destacarse. En muchos casos, la adaptación es difícil y no terminan de consolidarse, como le pasó a dos delanteros que no paraban de hacer goles en Argentina y ahora les está costando mucho.

Uno de ellos es Adolfo Gaich, quien brilló en San Lorenzo y pasó por la Selección argentina, pero no encuentra continuidad en el KS Samara de Rusia. El delantero de 26 años jugó apenas 93 minutos repartidos en cuatro partidos durante la segunda mitad de 2025, y no convirtió ningún gol.

En una situación similar se encuentra Luciano Gondou, quien también milita en el fútbol ruso, ya que es jugador del Zenit de San Petersburgo. A los 24 años, el ex Argentinos Juniors apenas fue titular en 5 de los 19 partidos de la temporada, completó dos encuentros y convirtió solo dos goles en 17 presentaciones.

Adolfo Gaich y Luciano Gondou

Ambos enfrentan el desafío de sostenerse, ganar regularidad y sumar más minutos en sus clubes para destapar el potencial que supieron mostrar en el fútbol argentino. Por lo pronto, el contexto es cuesta arriba, ya que tienen poca presencia en sus planteles y bajo promedio de gol.

Los números de Adolfo Gaich y Luciano Gondou en el fútbol argentino

Adolfo Gaich hizo las inferiores en San Lorenzo y debutó en Primera en agosto de 2018. Fue el único club argentino en el que jugó antes de irse a Europa, lo que ocurrió apenas dos años después; en el medio, fue convocado a un amistoso con la Selección argentina. Durante su paso por el Ciclón disputó 28 partidos, anotó 8 goles y aportó una asistencia.

Por su parte, Luciano Gondou tuvo un breve paso por las inferiores de River pero debutó con la camiseta de Sarmiento de Junín en abril de 2020. Allí jugó 85 partidos y anotó 17 goles. Tres años después llegó a Argentinos Juniors, desde donde emigró rumbo al Zenit; antes, fue convocado a la Selección Sub 23. En el Bicho disputó 38 partidos y convirtió 14 goles.

