Chiqui Tapia propuso un Mundial 2030 con 64 selecciones y anunció que el partido inaugural será en Argentina

El presidente de la AFA encabezó una asamblea en Ezeiza y afirmó que la Copa del Mundo de 2030 "reivindicará la historia del primer Mundial jugado".

Chiqui Tapia encabezó el encuentro de la AFA.

Chiqui Tapia encabezó el encuentro de la AFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, encabezó la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de la institución y sostuvo que la intención es que participen 64 selecciones en el Mundial 2030. Además, marcó que el partido inaugural se jugará en la Argentina.

Durante el encuentro, que se desarrolló en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, Tapia subrayó la organización de la Copa del Mundo 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos, aunque tres partidos iniciales se desarrollarán en Argentina, Uruguay y Paraguay: "El Mundial del 2030 tendrá la reparación histórica de jugarse en Argentina, Uruguay y Paraguay. Digo que va a ser el de la democracia en el buen sentido".

"Sudamérica va a ser parte de ese Mundial, que reivindicará la historia del primer Mundial jugado. Vamos a ser sede compartida y tener la posibilidad de tener el partido inaugural en nuestro país", agregó en esta línea.

Chiqui Tapia AFA
Chiqui Tapia encabezó una asamblea de la AFA.

Chiqui Tapia encabezó una asamblea de la AFA.

En tanto, expuso su intención de que participen 64 selecciones y que Argentina, Paraguay y Uruguay sean sedes de "una fase completa". También subrayó las instalaciones en el fútbol argentino y ejemplificó con el estadio Monumental de River: "Es uno de los más grandes de América con capacidad para 88 mil personas. Los estadios que se inauguraron en estos últimos tiempos y en momentos difíciles. Esto habla bien de la salud del fútbol argentino".

Por otro lado, remarcó la situación del fútbol local ya que se refirió a la "federalización" y señaló que se disputan "10 mil partidos por fin de semana" planificados por la AFA.

La AFA anunció los nuevos precios de las entradas del fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un nuevo incremento en el precio de las entradas para todas las categorías del fútbol local, con aplicación inmediata a partir de la próxima fecha.

En la Primera División, el valor de la entrada popular pasará de 23.000 a 30.000 pesos, lo que representa una suba significativa para los hinchas que asisten a los estadios.

La medida fue aprobada durante la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde la Mesa Directiva encabezada por Claudio Tapia definió el nuevo cuadro tarifario que regirá en todo el país.

En la Primera Nacional, el valor de la General se fijó en 24.000 pesos (antes 18.500), mientras que en la Primera B el precio será de 20.000 pesos. En tanto, tanto la Primera C como el fútbol femenino tendrán una entrada General de 18.000 pesos.

El futsal también tendrá nuevos valores: el acceso más económico costará 11.000 pesos.

