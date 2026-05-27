Horóscopo de hoy, jueves 28 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 28 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy para todos los signos, según el Niño Prodigio

(21 de marzo al 19 de abril)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

(20 de abril al 21 de mayo)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Con organización, la producción será mayor. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Es hora de ahorrar un poco para ese nuevo proyecto. Los jefes estarán de su parte, no lo olvide. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Ha obrado mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. Calma con los imprevistos si no quiere acabar de los nervios.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Láncese con ilusión a esa nueva relación, sin duda acertará. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Sentirá ligeros dolores de cabeza.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

El amor volverá a renacer en su vida. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Confíe en el logro de sus metas laborales. Por fin tendrá una jornada relajada.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Gran jornada en compañía de su pareja. No se cree nuevas ataduras económicas. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Su piel necesita mayores cuidados.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Importante desestabilización económica. Evite los enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Salud igual que en días pasados.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Las conductas apasionadas le traerán malos resultados. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno.