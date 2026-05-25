Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi: qué tiene y cómo llegará al Mundial

Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi, quien encendió las alarmas en la Selección argentina tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6-4 sobre Philadelphia Union, y expuso que el astro sufrió una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".
En un comunicado, las Garzas recordaron que el astro se había retirado rumbo a los vestuarios del Nu Stadium: "El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas".
En tal sentido, confirmaron el inconveniente físico: "Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional".
La situación física del jugador genera preocupación en la Selección argentina de cara al Mundial 2026, que empezará el 11 de junio. Por lo pronto, pese a que el club no informó el plazo de su recuperación, se espera que el delantero llegue sin inconvenientes a la Copa del Mundo.
Antes de su salida anticipada, el delantero completó una destacada actuación bajo la lluvia contra Philadelphia Union, ya que asistió en dos oportunidades a su compañero Germán Berterame. El equipo local logró revertir un inicio adverso en el marcador gracias al aporte goleador del uruguayo Luis Suárez. Por su parte, el argentino Rodrigo De Paul sumó minutos de titular e intervino en la creación de las jugadas ofensivas para la franquicia de la Florida.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina
El próximo sábado 30 de mayo es la fecha límite donde Lionel Scaloni deberá confirmar la lista completa de los jugadores que disputarán el Mundial 2026, luego de haber presentado una prelista de 55 futbolistas tanto del ámbito local como internacional.
Pero previo al debut el próximo 16 de junio ante Argelia, la Selección argentina jugará dos amistosos de forma preparatoria para la competencia mundialista: el primer encuentro será contra Honduras el próximo 6 de junio en College Station, Texas, mientras que el 9 de junio jugará frente a Islandia en Auburn, Alabama.