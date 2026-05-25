Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi: qué tiene y cómo llegará al Mundial Las Garzas confirmaron el inconveniente físico del astro argentino, por el cual fue reemplazado contra Philadelphia Union a menos de tres semanas del comienzo de la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Lionel Messi preocupa a la Selección argentina. Getty Images

Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi, quien encendió las alarmas en la Selección argentina tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6-4 sobre Philadelphia Union, y expuso que el astro sufrió una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".

En un comunicado, las Garzas recordaron que el astro se había retirado rumbo a los vestuarios del Nu Stadium: "El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas".

En tal sentido, confirmaron el inconveniente físico: "Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional".

Embed Messi e a Copa?



O Inter Miami empatava hoje com o Philadelphia Union quando as 73 minutos, Messi deixou o campo sentindo um desconforto que deixou todos assustados e pensativos.



E agora Messi? A Copa está chegando.

pic.twitter.com/FxvsP8Zj1C — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) May 25, 2026 La situación física del jugador genera preocupación en la Selección argentina de cara al Mundial 2026, que empezará el 11 de junio. Por lo pronto, pese a que el club no informó el plazo de su recuperación, se espera que el delantero llegue sin inconvenientes a la Copa del Mundo.

Antes de su salida anticipada, el delantero completó una destacada actuación bajo la lluvia contra Philadelphia Union, ya que asistió en dos oportunidades a su compañero Germán Berterame. El equipo local logró revertir un inicio adverso en el marcador gracias al aporte goleador del uruguayo Luis Suárez. Por su parte, el argentino Rodrigo De Paul sumó minutos de titular e intervino en la creación de las jugadas ofensivas para la franquicia de la Florida.